Die Augsburger Unimensa sucht vegane Testesser

An den Augsburger Hochschulen wird im November eine Woche ausschließlich vegan gekocht. Wer sich bereits vegan ernährt, kann sich bewerben und vorab probieren.

Vegan essen ist bei jungen Leuten angesagt, auch bei den rund 27.000 Studierenden in Augsburg. Das Studentenwerk reagiert auf den Trend mit einem neuen Angebot. Ab 7. November kommen in den Mensen der Universität und der Hochschule eine Woche lang ausschließlich vegane Gerichte auf den Tisch. Vorab werden 100 studentische Testesser gesucht. Sie sollen bewerten, wie ihnen das Essen schmeckt.

"Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten nimmt seit Jahren zu", sagt Michel Noghero, Sprecher des Studentenwerks Augsburg. Es ist zuständig für die Verpflegung an den Hochschulen. Vegane und vegetarische Gerichte gibt es in der Unimensa und Hochschulmensa schon länger. Sie stehen seit 2012 mehrmals wöchentlich auf dem Speiseplan. "Derzeit sind über 60 Prozent der verkauften Mensa-Gerichte fleischlos", sagt Noghero, dazu kommt eine große Auswahl an veganen Beilagen und am Salat- und Gemüsebüfett.

Neue vegane Gerichte kommen auf den Speiseplan

Nun geht das Studentenwerk noch einen Schritt weiter: Von 7. bis 11. November läuft die "Vegan Taste Week", es wird komplett vegan gekocht. Neue Gerichte stehen auf dem Speiseplan – etwa vegane Aufläufe, vegane Wok-Gerichte oder vegane Pasta mit verschiedenen Soßen. Einen süßen Abschluss bilden vegane Desserts. Auch im Cafeteria-Sortiment wird das vegane Angebot deutlich erweitert.

"Mit der größeren veganen Vielfalt in unseren Mensen sorgen wir für Klimaschutz und entsprechen der Nachfrage unserer Gäste", sagt Studentenwerk-Geschäftsführerin Doris Schneider. Für die Köche und den Einkauf seien neue Gerichte in der aktuellen Situation eine Herausforderung. Zum einen sollen die Zutaten regional und möglichst in Bio-Qualität verfügbar sein. Außerdem werde darauf geachtet, dass möglichst wenig Allergene in den Speisen enthalten sind. "Viele Zutaten sind derzeit in den von uns benötigten Mengen nur schwer zu bekommen", so Schneider, zumal die Preise studierenden-freundlich sein sollen.

Testesser können sich bis 4. November bewerben

Zur veganen Testwoche gibt es auch eine Gästebefragung. "Wir wollen von den Studierenden wissen, welche Gerichte besonders gut ankommen", so Schneider. Gerade auch Studierende, die sich nicht ausschließlich vegan ernähren, sollen eine Rückmeldung geben, wie es ihnen schmeckt. Insgesamt 100 Studentinnen und Studenten werden als Testesser eingeladen. Sie bekommen ihr Gericht gratis und füllen dafür einen Fragebogen aus. Bewerbungen sind bis 4. November mit dem Wunsch-Testtag per E-Mail an: mensa@studentenwerk-augsburg.de möglich.

Allein in der Unimensa werden täglich über 4000 Essen ausgegeben. Sie ist eine der größten Betriebskantinen in Schwaben. Von der Tierschutzorganisation Peta wurde die Mensa mehrmals für ihr veganes Angebot ausgezeichnet.