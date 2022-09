Augsburg hält trotz Energiekrise an Light Nights im Oktober fest

An drei Tagen werden Gebäude stimmungsvoll in Szene gesetzt. Eine Absage der Veranstaltung hätte das Aus für die lange Einkaufsnacht bedeutet.

Die Stadt Augsburg möchte Energie sparen. Deswegen ist die Wassertemperatur in den städtischen Hallenbädern von 27 auf 25 Grad gesenkt worden. Historische Gebäude werden abends nicht mehr beleuchtet. Man wolle Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber vor einigen Wochen. In einem Monat ist in Augsburg eine Veranstaltung terminiert, die in ihrem Namen das Thema Licht beinhaltet: Light Nights, übersetzt helle Nächte. Die Austragung steht nicht infrage. "Die Light Nights finden statt", sagt Citymanager Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing.

Die Stadtmarketinggesellschaft organisiert die Veranstaltung. Eine Absage der Light Nights würde den Handel in der Innenstadt vor ein großes Problem stellen, sagt Stinglwagner: "Die Light Nights sind Anlass, damit die lange Einkaufsnacht ebenfalls im Oktober stattfinden kann." Ohne Light Nights hätte die Shopping-Night am Freitag, 21. Oktober, abgesagt werden müssen.

Die lange Einkaufsnacht am 21. Oktober in Augsburg ist gesichert

Auch die lange Einkaufsnacht wird von Augsburg Marketing organisiert. Damit die Veranstaltung genehmigt werden kann, muss es einen Anlass geben. In der Vergangenheit war dies in Augsburg die "Nacht der 1000 Lichter". Daher fand die Shopping-Nacht stets im November statt. Zu diesem Termin hatte dann auch der Christkindlesmarkt bereits geöffnet. Händler drängten allerdings auf einen früheren Termin im Jahreskalender. Die Light Nights waren daher der passende Rahmen für die Einkaufsnacht. Die Regierung von Schwaben als zuständige Behörde hat die Shopping-Night genehmigt.

57 Bilder Light Nights 2021 in Augsburg: So leuchtet die Stadt Foto: Bernd Hohlen

Termin der Light Nights ist von Freitag, 21. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober. Rathausplatz, Philippine-Welser-Straße, Martin-Luther-Platz, Kö-Park und Moritzplatz werden durch Videos, 3-D-Anmimationen und künstlerische Installationen stimmungsvoll in Szene gesetzt. Zwischen 19 und 23 Uhr können Besucher auf dem Rundweg die Projektionen und Installationen bewundern. In den Vorjahren herrschte jeweils ein großer Andrang. Citymanager Stinglwagner verweist darauf, dass der Stromverbrauch bei den Lichtinstallationen sehr gering sei.