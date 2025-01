Eine Flagge für jeden Anlass: Wann in Augsburg welche Fahnen wehen

Kürzlich hingen die Flaggen vor dem Verwaltungsgebäude am Rathausplatz auf halbmast. Mit der Solidaritäts- und Trauerbeflaggung wurde den Toten und Verletzten des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gedacht. Heute zeigt sich schon wieder ein anderes Bild: Neben drei „Wir alle sind Augsburg“-Flaggen ist eine Augsburg-Flagge am vierten Fahnenmast hochgezogen. Doch zum 27. Januar wird sich das schon wieder ändern - wie an vielen weiteren Tagen im Jahr auch.

Fünf offizielle Fahnenmasten gibt es in Augsburg, so Stadtdirektor Bernhard Maurmeir auf Anfrage. Diese befinden sich vor dem städtischen Verwaltungsgebäude am Rathausplatz. Anlässlich der Gedenkveranstaltung am Augsburger Christkindlesmarkt für die Opfer des Anschlags in Magdeburg wurden die Fahnen auf Anordnung der Oberbürgermeisterin, in diesem Fall ihrer Vertretung Bürgermeisterin Martina Wild, anders beflaggt und auf halbmast gesetzt. An alltäglichen Tagen, wie momentan auch, sind dort drei „Wir sind Augsburg“-Flaggen und eine Augsburg-Flagge zu sehen. Aufgrund der Diskussionen, die die Israel-Fahne auf dem Rathausplatz auslöste, ist die Stadt zu dieser Variante übergegangen, nachdem ein großes Banner am Verwaltungsgebäude („Nie wieder ist jetzt“) aufgehängt wurde. Nach einer Entscheidung vom Ältestenrat des Stadtrats wurde die Israel-Flagge aber am 7. Oktober 2023, am ersten Jahrestag der massiven Terrorattacke der Hamas auf Israel, nochmals einen Tag lang auf dem Rathausplatz gehisst.

Unter anderem an Wahltagen gibt es eine offizielle Beflaggung

„Flaggen sind ein sehr emotionales Thema“, weiß Maurmeir. Warum die eine Fahne hänge, oder warum eine Fahne nicht hänge, stehe oft zur Diskussion. An einigen Tagen ist in Deutschland per Verwaltungsanordnung im Jahr genau festgelegt, welche Flaggen an offiziellen Fahnenmasten hängen müssen: wie etwa am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar), Tag der Arbeit (1. Mai), Europatag (9. Mai), Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes (23. Mai), Jahrestag des 17. Juni 1953, Jahrestag des 20. Juli 1944, Tag der Heimat (erster Sonntag im September, es sei denn, vom Ministerpräsidenten wird die Beflaggung für einen anderen Tag angeordnet), Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), Volkstrauertag (zweiter Sonntag vor dem ersten Adventssonntag) und auch am Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung (1. Dezember). Im Normalfall werde dann die Bundesflagge, die bayerische Flagge und die Europaflagge aufgehängt. „Der Bundesflagge erhält meist die bevorzugte Stelle in der Mitte. Am Europatag kann es sein, dass ausschließlich Europaflaggen gehisst werden“, sagt Maurmeir. Außerdem werde eine offizielle Beflaggung am Wahltag zum Bayerischen Landtag, zum Deutschen Bundestag oder zum Europäischen Parlament vorgenommen.

Fahnen gebe es für diese Anlässe genug: Die Fahne der Bundesrepublik Deutschland ist bei der Stadt in 18-facher, die Fahne des Freistaates Bayern in 31-facher, die Augsburg-Fahne in 22-facher sowie die Europafahne in achtfacher Ausführung vorrätig.

In Augsburg gibt es zum Friedensfest und zum Turamichele-Fest eine besondere Beflaggung

Daneben gibt es weitere besondere Anlässe für eine Beflaggung in Augsburg: Neben dem Friedensfest (drei Augsburg-Flaggen werden von der Friedensstadtflagge flankiert), Turamichele (an allen fünf Masten hängt die Augsburg-Flagge) wird auch bei dem Besuch hochrangiger Delegationen die Flagge des jeweiligen Landes gehisst.

Bei weiteren Fahnenmasten, wie etwa den übrigen Fahnenmasten am Rathausplatz, den Stellen vor dem Dom, der Ulrichskirche, der Jakobskirche oder am Oberhauser Bahnhof handelt es sich auch um städtische Masten. An ihnen werde allerdings nicht die offizielle Beflaggung vorgenommen. Maurmeir: „Dort hängen beispielsweise Fahnen vom Plärrer, vom Brecht-Festival oder Fahnen anlässlich von kirchlichen Feiertagen, wie Fronleichnam.“ Die Beflaggung muss bei der Stadt als Sondernutzung beantragt werden. Das Ordnungsamt ist in diesem Fall die Genehmigungsbehörde.