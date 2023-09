Endspurt bei den Freibädern in Augsburg – bald öffnen die Hallenbäder

Ab Freitag gelten in Freibädern verkürzte Öffnungszeiten, die Stadt zieht eine erste Bilanz. Am Ende der Saison kommen die Hunde ins Wasser.

Das Wetter am Wochenende wird sonnig, es könnte daher auch nochmals zum Besuch eines städtischen Freibads einladen. Lange dauert die Freibadsaison allerdings nicht mehr: Die Bäder öffnen bis Sonntag, 10. September. An diesem Tag endet dann auch der Augsburger Herbstplärrer. Zwischenzeitlich hat das Bäderamt eine erste Bilanz der Saison gezogen. Besonders toll war sie jedoch nicht.

Das Freibad in Lechhausen spielt eine Sonderrolle

Letzter Stand der ermittelten Besucherzahl sind rund 152.000 Badegäste. Die Zahlen erfassen Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe. Das kleine Lechhauser Bad, für das kein Eintritt erhoben wird, taucht in der Statistik nicht auf. Lechhausen öffnet letztmals am Sonntag, 3. September. Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe öffnen hingegen bis Sonntag, 10. September, es gelten nun aber verkürzte Öffnungszeiten: Die Bäder sind jetzt noch täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Bei der Stadt Augsburg richtet sich der Blick bereits auf die Hallenbadsaison. Das Personal aus den Freibädern wechselt dann in die Hallenbäder. Dort beginnt der Betrieb am Montag, 11. September. Start ist im Hallenbad Göggingen, im Spickelbad und im Hallenbad Haunstetten. Das Alte Stadtbad inklusive der Sauna geht am Freitag, 15. September, an den Start.

Die Zahl von rund 152.000 Gästen deutet auf einen durchwachsenen Sommer in Augsburg hin. 2022 zählte die Stadt fast 240.000 Besucher in den drei städtischen Freibädern. Im Zehnjahresvergleich war dies der viertbeste Wert. Das Familienbad schnitt im Sommer 2023 bislang am erfolgreichsten ab, hieß es zuletzt beim Bäderamt. Mitte Juli kamen an einem Tag mit 34 Grad Hitze allein rund 4000 Badegäste. Bis Ende der Sommerferien gilt zudem für Kinder und Jugendliche kostenfreier Eintritt in den drei städtischen Freibädern.

Hundebadetag im Familienbad findet am Wochenende, 16. und 17. September, statt

Im Familienbad herrscht Mitte September nochmals Betrieb. Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, steigt wieder der legendäre Hundebadetag „Bello´s Batschlach“. Nach dem Ende der regulären Freibadsaison dürfen an diesem Wochenende Hunde ins Wasser. Die Wasserwacht Augsburg-West organisiert die Veranstaltung.