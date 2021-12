Augsburg

vor 1 Min.

Enormer Zulauf: Werden Corona-Demos vom Rathausplatz verbannt?

Plus Zu den Corona-Demos in Augsburg kamen zuletzt deutlich mehr Menschen als angekündigt. Nun steht eine Verlegung im Raum. Einem Versammlungsleiter drohen Konsequenzen.

Von Max Kramer

In Augsburg gibt es wieder mehr Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Am Wochenende kamen rund 1100, am Montag rund 200 Menschen in der Innenstadt zusammen, um gegen die Einschränkungen zu demonstrieren, allen voran gegen eine sich abzeichnende Impfpflicht im Gesundheitswesen. Für die kommenden Wochen sind weitere Versammlungen angekündigt, auch sie sollen nach den Plänen der Veranstalter im Herzen der Stadt stattfinden. Nur: Wie lange bleibt dies noch erlaubt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen