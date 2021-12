Augsburg

vor 33 Min.

1000 statt 50 Teilnehmer: Corona-Demo am Rathausplatz wird Folgen haben

Am Samstagnachmittag versammelten sich Bürger auf dem Rathausplatz, die gegen die Impfpflicht protestierten. Erst waren es 300 - später über 1000.

Plus Über 1000 Menschen kommen zur Corona-Demo auf dem Rathausplatz. Die Veranstalter hatten 50 Teilnehmer gemeldet. Nun will die Stadt reagieren.

Angemeldet waren 50 Teilnehmer, am Schluss kamen über 1000 Demonstranten. Die Demonstration gegen eine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen der Regierung hatte am Samstagnachmittag großen Zulauf. Weil sich nicht alle Teilnehmer an die Auflagen der Stadt hielten, kommt auf die Veranstalter jetzt wohl Ärger zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

