Walking, Radfahren, Inline-Skaten: Das sind gute Strecken in Augsburg

Ein regelmäßig und vernünftig betriebener Ausdauersport gilt als ideales Mittel zur Gesunderhaltung und Fitness. So empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wöchentlich mindestens 150 Minuten eine moderate körperliche Aktivität. Bei frühlingshaftem Wetter machen die Ausdauersportarten im Freien wieder richtig Spaß. Augsburg bietet gute Möglichkeiten zum Radfahren, Laufen, Walken, Nordic-Walken oder Inline-Skaten, hier einige bewährte Streckenvorschläge.

Die Augsburger Topografie ermöglicht eine weitgehend autofreie Fahrradtour rund um die Stadt. Die Route von rund 25 Kilometern kann am Hochablass beginnen. Am Ostufer des Lechs entlang führt die Route bis zur Autobahnbrücke bei Gersthofen. Auf der anderen Uferseite, auf der gekennzeichneten Wertach-Radtour, geht es links und rechts der Wertach in südlicher Richtung zurück.

Ohne Markierung radelt man neben der B17 und nördlich des Messezentrums zur Sportanlage Süd. Durch den Siebentischwald kommt man zum Ausgangspunkt zurück.

Das attraktivste Trainingsareal von Augsburg ist zweifellos der Stadtwald, das deutsche „Waldgebiet des Jahres 2024“. Es setzt sich zusammen aus dem Siebentischwald und dem Haunstetter Wald. Hunderte sind tagtäglich in diesem Naturschutzgebiet im Laufschritt unterwegs.

Ebene Wege, oft entlang von Wasserläufen, lassen Läuferherzen höher schlagen. Als bevorzugter Treffpunkt gilt der Parkplatz der Sportanlage Süd. An der Ilsungstraße beginnen markierte Waldlaufstrecken über drei, fünf und acht Kilometer. Die Sportanlage selbst lockt mit dem 1.730 Meter langen Max-Gutmann-Laufpfad.

Walking Beste Möglichkeiten zum Walking bietet der Lech mit seinen Grünanlagen. Gepflegte Wege, abenteuerliche Pfade direkt am Fluss und drei künstlich angelegte Hügel erlauben abwechslungsreiche Routen für das flotte Gehen ohne Stöcke.

Zu den beliebtesten Strecken zählt eine 6,2 Kilometer lange Walkingtour auf beiden Seiten des Flusses entlang, wobei am Osramsteg und Hochablass das Ufer gewechselt wird. Gestartet werden kann an beliebiger Stelle am Lech im südlichen Lechhausen, in Hochzoll, in Herrenbach oder bei der Olympia-Kanustrecke.

Die Wertach mit ihren Grünzonen lädt zum Nordic-Walking ein. Eine ideale Strecke für das schnelle Gehen mit Stöcken beginnt zum Beispiel am Gollwitzer Steg an der Schießstättenstraße nördlich des Rosenau-Stadions. Zwischen Wertach und Wertachkanal walkt man in Richtung Süden und folgt stets dem Ostufer der Wertach.

Bald nach dem Gögginger Wäldchen wird an der Wellenburger Allee der Fluss überquert. Immer am Westufer der Wertach entlang geht es leicht bergab zurück zum Ausgangspunkt. Die Runde von 6,5 Kilometern ist nicht gekennzeichnet, aber problemlos zu finden.

Gut geeignete Asphaltrunden zum Inline-Skaten bieten die Gögginger Grünanlage nördlich der Bürgermeister-Ulrich-Straße, der Sheridanpark in Pfersee oder der Innovationspark westlich der Universität. Ein beliebter Startpunkt ist auch der Parkplatz der Sportanlage Süd. Auf den neu asphaltierten, weitgehend verkehrsfreien Straßen durch den Siebentischwald kann man Siebenbrunn, Haunstetten, Spickel, den Zoo, die Olympia-Kanustrecke und den Hochablass ansteuern. Die Skating-Runde um Siebenbrunn misst 7,0 Kilometer und die Skating-Runde um die Olympia-Kanustrecke beträgt 6,7 Kilometer.