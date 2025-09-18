Bis zu 400 Kunden pro Tag: Stadt Augsburg eröffnet Bürgeramt im ehemaligen Wafa-Areal

Die Firma Wafa war ein renommiertes Unternehmen, das im Augsburger Stadtteil Haunstetten produzierte. Im Jahr 2020 kam das Aus für den Automobilzulieferer. Die Fabrikhalle mit Schriftzug Wafa ist jedoch bis heute zu sehen. Die Fahrt mit der Straßenbahnlinie 3 führt daran vorbei. Etwas versteckt liegt der Zugang zum ehemaligen Firmengelände in der Schafweidstraße. Diese Seitenstraße führt entlang der ehemaligen Wafa in ein Wohngebiet. Ein Teil des Geländes ist nun zur Großbaustelle geworden. Die Stadt Augsburg nutzt künftig einen Gebäudekomplex.

Ein neues Verwaltungszentrum wird geschaffen, in dem das Thema Migration eine wichtige Rolle spielt. Partner der Stadt ist unter anderem die Universität Augsburg. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) informiert auf Anfrage zum Vorhaben: „Es handelt sich um das Bürgeramt der Stadt, das mit dem Sachgebiet Migration und Aufenthalt und der dort verorteten Hochschulbetreuungsstelle in moderne und ansprechende Räume ziehen wird.“ Bislang sitzen die Mitarbeiter zum großen Teil an der Hauptstelle an der Blauen Kappe nahe vom Curt-Frenzel-Stadion.

Es sei keine neue Einrichtung, so Pintsch weiter: „Das Bürgeramt ist wie bisher auf verschiedene Standorte im Stadtgebiet verteilt - zum Beispiel die Bürgerbüros in Stadtteilen - und bekommt nunmehr für das Sachgebiet, das bisher größtenteils an der Blauen Kappe in beengter Situation verortet war, und die Hochschulbetreuungsstelle diesen neuen Standort in der Nähe der Uni und des Innovationsparks.“

Icon vergrößern Das ist der Blick auf die laufenden Arbeiten am ehemaligen Wafa-Gelände. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das ist der Blick auf die laufenden Arbeiten am ehemaligen Wafa-Gelände. Foto: Peter Fastl

Die Hochschulbetreuungsstelle an der Eichleitnerstraße werde näher an der Uni gerückt. An den Aufgaben im Sachgebiet ändere sich durch den geplanten Umzug nichts. Pintsch: „Der neue Standort ist auch notwendig, um die Anforderungen an eine moderne Sachbearbeitung von internationalen Sachverhalten durch die Stadt zu gewährleisten.“ Die Stadt sei Mieterin des abgegrenzten und der Schafweidstraße zugewandten Gebäudeteils. Man möchte an der städtebaulichen Verbesserung des Areals mitwirken, erläutert der Ordnungsreferent.

Am Eingang zum Firmengelände hängt weiterhin ein Schild, das die Wafa der Demmel Gruppe zuordnet. Eigentümer des rund 37.000 Quadratmeter großen Geländes, das sich zwischen Unterer Talweg, Schafweidstraße und Bischofsackerweg erstreckt, ist dem Vernehmen nach die Wafa Immobilien GmbH

Das Bürgeramt bietet Platz für bis zu 140 Beschäftigte

Baureferent Steffen Kercher (parteilos) informiert, dass das Verwaltungsgebäude in der Schafweidstraße 37 in der Vergangenheit von der Wafa für Büros und Umkleiden genutzt worden sei. Das Gebäude werde im Inneren umgebaut und durch einen Anbau auf der Ostseite erweitert. In diesem Zusammenhang würden im Außenbereich Parkplätze umgestaltet. Geplant ist, dass bis zu 140 Mitarbeiter am Standort tätig sein werden. Anhand bisheriger Erfahrungen gehe die Stadt von bis zu 400 Kunden pro Tag aus. Öffnungszeiten des Verwaltungszentrums seien montags bis freitags.

Das künftige Bürgeramt sei gut erreichbar, sagt Pintsch. Er verweist auf die Straßenbahnlinie 3, deren Haltestellen unweit vom Wafa-Gelände liegen. Aktuell gehe die Stadt davon aus, dass das Gebäude frühestens ab Herbst 2026 bezogen werden könne.

Das neue Bürgeramt soll das Universitätsklinikum unterstützen

Im künftigen Bürgeramt sind die Bereiche Arbeits- und Fachkräftemigration, Hochschulbetreuungsstelle, Familiennachzug sowie Staatsangehörigkeit und Einbürgerung zusammengefasst. Pintsch: „Besonders betonen möchte ich an dieser Stelle die Bedeutung der Hochschulbetreuungsstelle.“ Es sei die zentrale Stelle hin zu Universität, Technischer Hochschule und Studierendenwerk, „um akademisches Personal bestmöglich von Seiten der Stadt begleiten zu können“. Man hoffe zudem darauf, die Betreuung von zusätzlichen Fachkräften für das Universitätsklinikum im pflegerischen und medizinischen Bereich zu optimieren: „Hier kommen wir auch einem starken Wunsch der Augsburger Wirtschaft nach, den Bereich der Fachkräftemigration uns insbesondere der Hochschulbetreuungsstelle weiterzuentwickeln.“