Augsburg

18:45 Uhr

Wie geht es nach der Insolvenz mit dem Wafa-Gelände in Haunstetten weiter?

Der Automobilzulieferer Wafa ist nach seiner Insolvenz aus dem Areal in Augsburg-Haunstetten ausgezogen.

Plus Der Augsburger Automobilzulieferer Wafa schlitterte in die Insolvenz und schloss Ende 2020. Jetzt sind die Hallen geräumt und warten auf ihre Nachnutzung.

Von Andrea Wenzel

Noch prangt das Firmenlogo groß auf der Halle sowie am Haupteingang, doch Parkplatz und Gelände sind verwaist: Ende 2020 hat der Automobilzulieferer Wafa mit Standort in Haunstetten seinen Betrieb eingestellt. Das auf Spritzguss, Galvanik und Lackierung spezialisierte Unternehmen, das im Auftrag der internationalen Automobilindustrie verchromte Kunststoffteile wie Ziergitter im Kühler oder Zierleisten produziert hat, konnte das geplante Insolvenzverfahren in Eigenregie, das 2020 eingeleitet worden war, vor allem wegen Corona nicht erfolgreich abschließen. Es musste schließen, 200 Mitarbeiter waren davon betroffen. Nur für eine Handvoll Beschäftigte ging es noch einige Monate weiter: Sie waren für den Abbau der Anlagen sowie die Räumung der Hallen zuständig, die jetzt abgeschlossen ist, erzählt der Sanierungsgeschäftsführer der WAFA Germany GmbH, Markus Fröhlich.

