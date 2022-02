Augsburg

12:00 Uhr

Fasching früher: Als Umzüge in Augsburg Zehntausende auf die Straße lockten

Um 1970 trotzte eine urige Germanen-Gruppe in spärlicher rustikaler Bekleidung auch mal Minustemperaturen beim Faschingszug.

Plus Die Geschichte der Faschingsumzüge reicht in Augsburg 350 Jahre zurück. 1950 wurde das Ereignis wiederbelebt - 1975 zog der letzte große Gaudiwurm durch die Stadt.

Von Franz Häußler

Der Fasching 2022 verläuft in Augsburg coronabedingt auf geringstmöglicher Sparflamme – sowohl der sogenannte Saalfasching als auch im Freien. Die größte Freiluft-Veranstaltung war mal der Faschingszug. Der musste in Augsburg 2022 nicht abgesagt werden: Es war keiner geplant. Der bislang letzte große Faschingszug fand 1975 statt. Vor bald einem halben Jahrhundert endete in Augsburg eine Fastnachtstradition, von der alte Zeitungen berichten.

