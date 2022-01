Wegen Corona fällt der Augsburger Fasching schon wieder aus

Plus Jetzt ist es klar: Das närrische Treiben am Augsburger Rathausplatz ist wegen Corona abgesagt. Das stellt die Faschingsvereine vor Herausforderungen.

Die tollen Tage mit Tanz, Akrobatik, Spaß und Unterhaltung finden dieses Jahr wieder nicht statt: Der Fasching fällt aus. Erst diese Woche wurde auch aufgrund der Corona-Situation das närrische Treiben auf dem Rathausplatz abgesagt. Der erneute Ausfall der Saison trifft die Faschingsvereine hart.