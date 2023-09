Für Autofahrer wird die Karolinenstraße zur Einbahnstraße

Zum Schulstart gilt die geänderte Regelung. Auch die Tram fährt dann wieder. So sieht der Zeitplan für die weitere Sanierung des Straßenzugs aus.

In den zurückliegenden sechs Wochen war die Karolinenstraße in Augsburg eine Großbaustelle. Die Gleise wurden neu verlegt, der Fahrbahnbelag ausgetauscht. Straßenbahn und Autofahrer wurden ausgebremst. Dies ändert sich ab Dienstag, 12. September: Pünktlich zum Schulstart verkehrt die Tramlinie 2 wieder durch die Karolinenstraße. Der Straßenzug wird für Autofahrer zur Einbahnstraße. Erlaubt ist die Fahrt in Richtung Rathausplatz. Die Sanierungsarbeiten an der Karolinenstraße gehen weiter.

Der erste Bauabschnitt in der Karolienstraße ist abgeschlossen

Wie die Stadt Augsburg informiert, ist mit Ende der Sommerferien der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Damit werde die Karolinenstraße in Richtung Rathausplatz wieder befahrbar. Auf einer Länge von 130 Metern liefen die Arbeiten. Die Straßenfläche, bisher geteert, wurde mit gesägtem Granitgroßpflaster gepflastert. Nach den Sommerferien beginnt der Ausbau der alten Gehwege zu neuen, breiteren "Boulevards". Ab Ende November pausiert die Baumaßnahme bis zum Frühjahr 2024. Die Karolinenstraße ist in dieser Zeit dann in beide Richtungen wieder befahrbar. Sobald es die Witterungsverhältnisse im Frühjahr erlauben, werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Die Fertigstellung der Umgestaltung ist für Herbst 2024 vorgesehen.

Es gibt ab Dienstag weitere Änderungen in der Innenstadt

Im Straßenverkehr gibt es in der Innenstadt ab Dienstag, 12. September, weitere Änderungen. Auch die Einbahnstraßenregelung in der Barfüßerstraße stadtauswärts wird wieder eingerichtet. Das Parkhaus Hinter der Metzg ist dann wieder über die Karolinenstraße und den Perlachberg erreichbar. Für den Lieferverkehr sind damit die gewohnten Ladezonen Am Perlachberg und in der Barfüßerstraße vorhanden. Busparkplätze befinden sich weiter am Kesselmarkt.

Die Planung für den Umbau der Karolinenstraße knüpft nach Auskunft der Stadt an die Gestaltung der Maximilianstraße und des Hohen Wegs an. Gehwege werden verbreitert und stehen künftig auch für die Außengastronomie zur Verfügung. Die Bordsteine werden abgesenkt. Die Fahrbahnbreite wird verringert. Künftig wird es je eine abgegrenzte Ladezone auf der West- und auf der Ostseite geben. Zudem werden 30 neue Fahrradbügel eingebaut, die Fahrradverleihstation der Stadtwerke bleibt. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sind Sitzbänke, neue Abfallkörbe und "mobiles Grün" vorgesehen.