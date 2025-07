„Ganz neue Chance“ oder „Zu teuer“? Geteilte Reaktionen auf Nahverkehrs-Fusionspläne

Der Verkehrsverband VCD begrüßt die Überlegungen für eine Fusion des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes mit seinem Münchner Gegenstück. „Diese Fusion eröffnet vor allem Jugendlichen und Familien ganz neue Chancen im ÖPNV“, so Vorsitzender Christian Ohlenroth. Der VCD verweist unter anderem auf die U21-Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene und die günstige Kindertageskarte. Auch die mögliche künftige Freigabe des Bahnverkehrs fürs Kurzstreckenticket (dann zwei Haltestellen) in der Region Augsburg wäre eine enorme Verbesserung. „Der VCD Augsburg appelliert an Politik und Verkehrsunternehmen, die Aufbruchsstimmung zu nutzen und zusammen mit dem MVV den Verbund weiterzuentwickeln und den Ausbau des Nahverkehrs zu forcieren“, so Ohlenroth.

Von der V-Partei kommt hingegen Widerspruch. Die Fusion werde erst einmal viel Geld kosten (bis zu zwölf Millionen Euro einmalige Umstellungskosten gelten als gesetzt), löse aber nicht die grundlegenden Probleme im Nahverkehr. „Was wir brauchen, ist keine Fusion zwischen Augsburg und München, sondern ein echter Systemwandel“, betont der Augsburger Stadtrat und Parteivorsitzende Roland Wegner. „Mutige Reformen – wie ein kostenloser Nahverkehr – sind ein realistischer und dringend nötiger Schritt für eine sozialere und klimafreundlichere Mobilität.“ (skro)