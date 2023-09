Augsburg

Gastronomie Geschichte(n): Wo es in Haunstetten einst Lokale gab

Das erste "Jägerhaus" an der Krankenhausstraße.

Plus In und um Haunstetten gab es viele Ausflugslokale. Einige mussten dem Trinkwasserschutz weichen, andere haben heute eine ganz andere Verwendung. Eine Spurensuche.

Von Fridtjof Atterdal

Ausflugsgaststätten und Biergärten sind keine Erfindung der Neuzeit. Vor dem Zeitalter von Fernsehen und Social Media waren sie notwendige Orte der Begegnung für die Bevölkerung – der Platz, an dem die Fäden zusammenliefen, sagt die Vorsitzende des Haunstetter Kulturkreises, Jutta Goßner. Auf der Suche nach Kulturspuren im Augsburger Stadtwald haben die geschichtsbegeisterten Haunstetter auch verschwundene Wirtshäuser entdeckt. Und Orte, die mit ihrem gastronomischen Ursprung heute so gar nichts mehr zu tun haben.

"Sehr oft gab es selbst in einem kleinen Dorf, wie auch in Haunstetten und der Meringerau (Siebenbrunn), mehrere Wirtshäuser", weiß Goßner. Daneben entstanden im unmittelbaren Umkreis der Städte, auch Augsburgs, ab dem 18. Jahrhundert Ausflugs- und Gartenwirtschaften, die vor allem am Wochenende zu geselligen Ausflügen einluden. Für die Besucher waren insbesondere die im Vergleich zu den Augsburger Wirtshäusern niedrigen Getränkepreise besonders attraktiv, erklärt sie. Die Forscherinnen und Forscher des Kulturkreises haben die Gasthäuser nicht gesucht. "Wenn man sich mit Siebenbrunn und dem Siebentischwald beschäftigt, stolpert man zwangsläufig darüber", sagt Kulturkreismitglied Gisela Mahnkopf.

