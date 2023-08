Augsburg

18:00 Uhr

Wie sieht die Zukunft des Gaswerks in Oberhausen aus?

Plus Seit fünf Jahren wird das Gelände am Gaswerk entwickelt. Zuletzt gab es Kritik von Veranstaltern, dass Potenziale nicht ausgeschöpft würden. Die Stadtwerke sehen das anders.

Von Miriam Zissler

Diesen Sommer ist auf dem Augsburger Gaswerkareal so viel geboten wie nie: 90 öffentliche Veranstaltungen ziehen viele Besucherinnen und Besucher auf das Areal - gerade die Konzerte der Summer Stage mit Cro, Wanda, den Stars der 90er sowie Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly haben jüngst für viel Außenwirkung gesorgt. Einige hiesige Veranstalter sind dennoch unzufrieden: Ihnen geht die Entwicklung auf dem Gaswerkareal nicht schnell genug voran, die Potenziale des Areals würden nicht ausgeschöpft. Die Augsburger Stadtwerke, die das Gelände seit mehreren Jahren entwickeln, halten dagegen. Die Entwicklung auf dem Areal sei weit vorangeschritten - wenngleich die Pandemie Prozesse verlangsamt habe oder sich Ideen mittlerweile überholt hätten.

Nihat Anac, der sich bei der Stadtwerke-Tochter Kreativwerk um die Entwicklung des Geländes kümmert, zeigt die Meilensteine auf dem Gaswerkareal auf einem Bildschirm. Seit 2017 wird das Gelände von den Stadtwerken in Kooperation mit der Stadt zu einem Areal für Kultur- und Kreativwirtschaft sowie für Theater-, Kunst- und Musikszene entwickelt. Das Staatstheater Augsburg bezog Anfang 2019 die Brechtbühne im Ofenhaus, gleichzeitig wurde das Parkhaus eröffnet. Das Restaurant Ofenhaus nahm im Frühjahr 2019 seinen Betrieb auf. Damals bezogen die ersten Künstler und Musiker in Oberhausen Ateliers und Proberäume, später kam die Musikbox dazu, die Probenräume beherbergt. "Inzwischen sind 120 Räume vermietet. Ich gehe davon aus, dass davon 350 bis 450 Personen profitieren, weil die Räume teils mehrfach belegt sind", so Anac. 2020 konnte die Direktorenvilla auf dem Gelände bezogen werden, 2021 das Portalgebäude. "Dort ist die Kreativwirtschaft ansässig. Eine Werbeagentur, Co-Working-Spaces, ein Architekturbüro und auch ein Fotograf haben Räume angemietet." Das Kühlergebäude wird vom Staatstheater als Spielstätte genutzt, das Apparatehaus werde oft zu privaten Zwecken angemietet. Alle derzeit verfügbaren Flächen seien vermietet - und auch auf den Veranstaltungsflächen habe sich viel getan.

