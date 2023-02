Über 100.000 Besucher erwartet: Das ist 2023 auf dem Gaswerk-Areal geboten

Der Veranstaltungskalender auf dem Oberhauser Gaswerksareal ist zwischen April und September prall gefüllt. Daneben wird das Gelände weiterentwickelt.

Von Ende April bis Ende September ist das Gaswerksgelände im Augsburger Stadtteil Oberhausen so gut wie ausgebucht. Über 70 Veranstaltungen reihen sich im Veranstaltungskalender aneinander, so die Stadtwerke. Mit Streetfood-Festivals, Ausstellungen, Kleidermärkten und großen Konzerten sollen in diesem Jahr über 100.000 Besucherinnen und Besucher auf das sieben Hektar große Gelände gelockt werden. Kassenschlager ist bislang das Konzert von Cro, das am 11. August im Rahmen der Konzertreihe "Summer Stage" stattfindet.

Wenn es nach Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner geht, kann das Gaswerksgelände in diesem Jahr voll durchstarten. Die Corona-Einschränkungen, die in den vergangenen Jahren die Veranstaltungen stark oder zumindest noch etwas einschränkten, gehören der Vergangenheit an. Bereits im vergangenen Jahr besuchten rund 75.000 Menschen Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal, so Nihat Anac, der sich bei der Stadtwerke-Tochter Kreativwerk um die Entwicklung des Geländes kümmert. In diesem Jahre sollen es über 100.000 werden.

Bereits über 7000 Tickets für das Konzert von Cro verkauft

Im April finde etwa ein türkisches Streetfood-Festival (29. April bis 1. Mai) statt, im Mai das Modular-Festival (26. bis 28. Mai), im Juni die großen Konzerte von Sommer am Kiez, von 7. bis 22. Juli das Kunstwerk-Open-Air und von 10. bis 13. August die Veranstaltungen der Summer Stage mit Wanda, Cro, Die 90er Live mit unter anderem Blümchen, Snap und Dr. Alban sowie Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly. "Für Cro wurden schon über 7000 Tickets verkauft", weiß Nihat Anac.

Für Müllner ist die Vielzahl der Veranstaltungen eine logische Konsequenz. "Wir haben schon viel erreicht, wenn man bedenkt, dass das Gelände seit 2017 von den Stadtwerken in Kooperation mit der Stadt Schritt für Schritt zu einem Areal für Kultur- und Kreativwirtschaft sowie für die Theater-, Kunst- und Musikszene der Region entwickelt wird." Der Aus- und Umbau auf dem Gaswerk ist in den vergangenen drei Jahren nahezu abgeschlossen worden. Seit 2019 haben die Stadtwerke rund 57 Millionen Euro in die Entwicklung investiert. 2022 wurde etwa die Musikbox fertiggestellt. "Wir haben inzwischen 100 Prozent Auslastung. Alle vermietbaren Flächen sind auch vermietet", so Müllner.

Das Kühlergebäude wurde an das Staatstheater Augsburg vermietet

Das Gelände muss weiterentwickelt werden. In den kommenden vier Jahren sind weitere fünf Millionen Euro an Investitionen geplant. Derzeit stehe der barrierefreie Umbau des Festivalgeländes zwischen dem Reinigergebäude und dem Gaskessel an, das Kühlergebäude erhalte neue Elektroinstallationen und Bodenbelag und werde ebenfalls an das Staatstheater vermietet. Es finden Gespräche zur Nutzung des Teleskopgasbehälters und über ein Restaurant im Garagengebäude mit Biergarten mit einer Investorengruppe um Stefan Bob Meitinger statt. Müllner: "Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen zu einer Entscheidung zu kommen und sofort in die Umsetzung zu gehen."

An der Erlebbarkeit des Areals wird von verschiedenen Seiten gearbeitet. Der Verein Gaswerksfreunde Augsburg hat in Kooperation mit dem Verein Pareaz die Homepage www.gaswerk-augsburg.de überarbeitet, mit vielen Informationen, Abbildungen und Hintergrundwissen versehen und eine App entwickelt, mit der man sich auf Tour durch das Außengelände und das Gaswerkmuseum begeben kann. Daneben können in diesem Jahr Führungen über das Gelände oder auf den Gaskessel gebucht werden.