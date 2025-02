Bunt statt Rechts: 2500 Menschen zur Demo am Rathausplatz erwartet

Einen Tag vor der Bundestagswahl wird in Augsburg demonstriert: „Gegen den Rechtsruck“ lautet das Motto der Veranstaltung an diesem Samstag – und darf damit als Statement gegen jene Partei verstanden werden, die den Umfragen zufolge wohl sehr viele Stimmen bekommen wird. Dass die AfD für viele Menschen keine Alternative ist, wollen in Augsburg wohl mindestens 2500 Menschen zeigen. So viele sind für die Kundgebung angemeldet.

Augsburg-Demo startet um 17.30 Uhr, danach gibt es ein „Lichtermeer“

Es gehe darum, „kurz vor der Wahl ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde und Zusammenhalt zu setzen“, teilen die Organisatoren von „Augsburg gegen Rechts“ und „Bündnis für Menschenwürde“ mit, sie rechnen sogar mit mehr Teilnehmern. Die Demo beginnt um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz, auf die Start-Kundgebung folgt ein „Lichtermeer“. Hier gibt es die Kundgebung im Livestream zu sehen:

Die Bandbreite der geplanten Beiträge ist groß. Neben FCA-Präsident Markus Krapf sollen unter anderem eine Vertreterin des Augsburger Jugendforums sowie Erdem Altinisik, Geschäftsführer von Verdi Augsburg, sprechen. Aus dem Bereich Kunst und Kultur treten der Chor des Grandhotel Cosmopolis auf, das deutsch-türkische Improtheater „Impro à la Turka“ – sowie mit Hans Well und den „Wellbappn“ auch bayernweit bekannte Musiker. Die Spieler des FC Augsburg verbringen den Nachmittag auf dem Platz in Mönchengladbach. Dass der Verein vorab für die Teilnahme an der Demo geworben hat, löste einen regelrechten Shitstorm aus.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen der Polizei und Verkehrsbehinderungen am Samstag erwartet

Die Demo findet auch unter dem Eindruck verschärfter Sicherheitsmaßnahmen statt. Die Polizei sperrt Zufahrtswege mit Einsatzfahrzeugen ab. Auch deshalb kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 werden voraussichtlich von 16.30 bis 19 Uhr nicht in der Innenstadt fahren. Die Linie 1 fährt von Lechhausen kommend bis „Pilgerhausstraße“ und wendet über die Haltestelle „Fuggerei“ – von Göggingen kommend, wenden die Fahrzeuge am Königsplatz.

Die Fahrzeuge der Linie 2 fahren zwischen den Haltestellen „Königsplatz“ und „Wertachbrücke“ auf der Trasse der Linie 4 über Staatstheater und Brunntal. Die Buslinien 22 und 32 fahren regulär über „Moritzplatz“ und „Ulrichsplatz“. Verbindungen zwischen Königsplatz Richtung Lechhausen sowie Hammerschmiede und Firnhaberau bestehen über die Buslinien 22, 23 und 44.