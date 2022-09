Justiz in Augsburg

vor 60 Min.

Berufungsprozess gegen Augsburger Stadtrat Peter Hummel platzt vorerst

Plus Nach der Verurteilung vor dem Amtsgericht wegen Verleumdung wird es einen zweiten Prozess geben. Allerdings ist offen, wann der stattfindet. Ein erster Termin wurde abgesagt.

Von Jan Kandzora

Der Berufungsprozess gegen den Augsburger Stadtrat Peter Hummel (Freie Wähler) ist vorerst geplatzt. Ursprünglich hätte der Termin am Dienstag kommender Woche am Landgericht stattfinden sollen. Nun wurde die Verhandlung allerdings abgesetzt, wie ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage bestätigt. Hummel war 2021 in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 13.650 Euro verurteilt worden, weil er nach Überzeugung des Amtsgerichts unter falschen Identitäten Verleumdungsdelikte begangen hatte. Sowohl Hummel als auch die Staatsanwaltschaft waren danach in Berufung gegangen.

