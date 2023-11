Augsburg

vor 38 Min.

Historisches Haus wird zum Hotel – Lokal betreibt ein bekannter Gastronom

Plus Das Harterhaus in der Maximilianstraße wird für einige Millionen Euro saniert. Investiert wird mit viel Liebe zum Detail. Der Weinkeller gilt als Schmuckstück.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das Lokal "Sausalitos" in der Maximilianstraße in Augsburg ist vielen Menschen gut vertraut. Die Bäckerei "32 Grad" nebenan hat ebenfalls einen festen Kundenstamm. Das nächste Haus in Richtung Wintergasse ist hingegen wenig auffällig. Kein Wunder: Es ist eine Großbaustelle, die seit Jahren mit einem Bretterverschlag versehen war. Einblick erhielten Vorbeilaufende nicht. Nun ändert sich vieles. Der Verschlag ist weg. Das schmale Haus, das frisch gestrichen ist, beherbergt bald ein exklusives Hotel mit 15 Zimmern. Einsteigen wird zudem ein bekannter Gastronom. Betreiber ist Vito Ruggeri. Das Restaurant zieht ins Erdgeschoss. Der Gastronom führt mit seinem Sohn Marco Ruggeri unter anderem das etablierte Speiselokal "Mille Miglia" in der Maximilianstraße. Das Harterhaus in der Maximilianstraße 39 kommt jedenfalls zu neuem Glanz. Das Bauwerk hat es verdient: Es gehört zweifellos zu den geschichtsträchtigsten Wohnhäusern in Augsburg.

Das Harterhaus gehört zu den bekanntesten Häusern in Augsburg

Jetzt wird ein neues Kapitel im Harterhaus geschrieben. Das Haus wird nahezu komplett renoviert. Erstes und zweites Stockwerk blieben jahrzehntelang ungenutzt. Im Erdgeschoss saß eine Spielothek. Der jetzige Hausbesitzer Michael Meißler kaufte das Bauwerk im Jahr 2020. Er investiert viel Geld, um das Haus zu modernisieren. Einige Millionen fließen in die Sanierung. Mit im Boot sitzt die Hotelkette GS Hotels, die zwei Stockwerke im Hause künftig pachtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen