Hotel Maximilian‘s startet mit Neubau jetzt durch

Es ist ein Millionenprojekt in Augsburgs Innenstadt, das in den kommenden Monaten Gestalt annehmen wird. Noch sieht man in der Katharinengasse lediglich eine große Baugrube. Sie grenzt an das Parkhaus vom Fünf-Sterne-Hotel Maximilian‘s. Über das Parkhaus, das vergrößert wird, wird künftig der Übergang des Neubaus zum bestehenden Hotel erfolgen. Es entsteht ein exklusives Haus mit sieben Suiten und einem Pool auf dem Dach. Am Donnerstag fand die feierliche Grundsteinlegung statt. Hoteldirektor Theodor Gandenheimer spricht über die Bedeutung der Investition.

Als die Neubaupläne bekanntgegeben wurden, gab es sehr viel Zuspruch. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sprach von einer Aufwertung für Augsburgs Innenstadt. Das Hotel Maximilian‘s (vormals Drei Mohren) ist eine Nobelherberge in der Maximilianstraße. Insgesamt 132 Zimmer und Suiten stehen zur Verfügung. Das Sternelokal Sartory und ein öffentliches Parkhaus sind angedockt. Das Parkhaus ist auch während der laufenden Bauarbeiten nutzbar.

Hoteldirektor Theodor Gandenheimer in Aktion bei der Grundsteinlegung. Foto: Marcus Merk

Hoteldirektor Theodor Gandenheimer sagt, dass man im harten Konkurrenzkampf der Hotellerie neue Akzente setzen möchte. Der Neubau orientiere sich an Wünschen und Bedürfnissen einer zahlungskräftigen Klientel. Das Architekturbüro Fußner Kühne aus Friedberg erhielt den Auftrag für die Millioneninvestition. Insgesamt acht Millionen Euro werden investiert. Geplant sind laut Fußner sieben geräumige Suiten auf drei Etagen. Jeweils eine Suite wird im ersten und zweiten Obergeschoss mit Blick auf das Schaezlerpalais untergebracht, die anderen fünf Duplex-Suiten sind im dritten Obergeschoss. Zwei Suiten werden jeweils mit einer privaten Sauna ausgestattet.

Hotel Maximilian‘s baut: Ein bestehendes Gebäude wurde abgerissen

In den nächsten Monaten wird der Rohbau erstellt. Ein bestehendes Gebäude war bereits vor einiger Zeit abgerissen worden. An den Rahmenbedingungen hat sich kaum etwas geändert. Der Neubau wird durch einen Übergang im ersten Obergeschoss mit dem bestehenden Hotel verbunden. Dies ermöglicht zusätzliche Plätze im Parkhaus. Derzeit sind es 130 Stellplätze, 60 weitere Plätze sind vorgesehen. Ein Dachpool mit Blick über die Dächer von Augsburg soll ein Markenzeichen des Neubaus sein. 14 auf drei Meter ist der Pool groß. Liegestühle sollen auf dem Dach des Anbaus stehen. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 angepeilt.

Hoteldirektor macht sich für Frauenfußball-EM 2029 in Augsburg stark

Würde Augsburg im Jahr 2029 Austragungsort von Spielen der Frauenfußball-Europameisterschaft, könnte das Hotel Maximilian‘s das exklusive Übernachtungsangebot bereithalten. Hoteldirektor Gandenheimer hatte zuletzt kritisiert, dass die Stadtregierung die Bewerbung nicht weiterverfolgen wollte. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die Politik über eine Bewerbung zumindest beraten will. Gandenheimer freut sich über den Kurswechsel. „Ich begrüße alle Bemühungen, damit die EM auch nach Augsburg kommt“, sagte er am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion.

Eine Zeitkapsel gehörte zum Programm der Grundsteinlegung. Die Zeitkapsel enthält neben einer aktuellen Ausgabe der Augsburger Allgemeinen, die einen Moment der Gegenwart dokumentiert, den kulinarischen Kalender des Hotels sowie ein humorvolles Foto des Sartory-Teams als Astronauten verkleidet. Ein besonders persönliches Element ist der an die Nachwelt gerichtete Brief von Managing Director Theodor Gandenheimer, der die Vision und die Werte des Hotel Maximilian’s in die Zukunft trägt

Der Hotelkomplex gehört der Familie Stritzl

Der Familie Stritzl gehört seit den Jahren 2006/2007 der Hotelkomplex. Das Hotel wurde von April 2011 bis März 2012 aufwendig modernisiert. Das Fünf-Sterne Superior Hotel Maximilian‘s gehört nach eigenen Angaben zu den traditionsreichsten Hotels in Deutschland und blickt auf eine Geschichte von mehr als 300 Jahren zurück.