Anbau mit Dachpool: Augsburger Hotel Maximilian's investiert Millionen

Plus Das Augsburger Hotel Maximilian's erweitert. Beim Parkhaus entsteht ein neues Haus mit exklusiver Ausstattung und Pool auf dem Dach. Das ist der Fahrplan.

Von Michael Hörmann

Die Schokoladenseite des Hotels Maximilian's in Augsburgs Innenstadt liegt an der Maximilianstraße. Hier befinden sich Haupteingang sowie Hotelbar und das Restaurant Maximilian's im Erdgeschoss. In den oberen Etagen übernachten die Hotelgäste. Das Hotel in bester Lage mit insgesamt 132 Zimmern und Suiten ist ein Fünfsterne-Haus, angedockt sind das Sternelokal Sartory und ein öffentliches Parkhaus. So kennt man seit vielen Jahren die Situation vor Ort. Nun tut sich Großes: Das Hotel Maximilian's erweitert und investiert Millionen. Ein benachbarter Standort wird hinzugenommen.

Architekt Christian Fußner (links) und Hoteldirektor Theo Gandenheimer stehen vor dem Abrisshaus. Foto: Silvio Wyszengrad

Hoteldirektor Theodor Gandenheimer, Sohn des früheren Bürgermeisters Theo Gandenheimer, bestätigt entsprechende Pläne gegenüber unserer Redaktion. Der Neubau entsteht in der Katharinengasse, die ums Eck liegt. Dort steht ein altes Gebäude, das Wohnungen und Büros beherbergte, bereits länger leer. In den kommenden Wochen wird es abgerissen. Zwischen altem Gebäude und dem jetzigen Hotelkomplex liegt die Zufahrt zum Parkhaus. Es gehört zum Gesamtpaket der Millioneninvestition. Zusätzliche Parkplätze werden geschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

