Augsburg

vor 48 Min.

Hühnerhaltung im eigenen Garten liegt im Trend - auch in Augsburg

Plus Im Augsburger Stadtgebiet sind dem Veterinäramt 232 Hobby-Hühnerhaltungen gemeldet. Auf einem Seminar sprechen Halter und Interessierte über Vor- und Nachteile.

Von Michael Eichhammer Artikel anhören Shape

„Die eigenen Eier schmecken am besten“ – mit diesem Argument will Seminarleiter Axel Hilckmann den Zuhörern bei der Abendveranstaltung im Hubertushof in der Firnhaberau sein Anliegen schmackhaft machen. Die Themen des Seminars: „Die eigenen Eier erzeugen“ und „Wie Hühner uns glücklich machen“. Hilckmann wuchs in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Hühnerhaltung auf, war zehn Jahre lang Geflügelberater und hat mit seiner Familie eine Brüterei betrieben. Hühnerseminare veranstaltet der Tierwirt seit zwei Jahren. Zielgruppe sind keine professionellen Züchter, sondern Privatpersonen, die wenige Hühner halten wollen. „Seit der Corona-Zeit haben sich die Leute wieder mit ihrem eigenen Zuhause und Garten beschäftigt, dazu kam der Hype um die Selbstversorgung“, erklärt der 56-Jährige.

„Es hat sich in den letzten Jahren ein Trend abgezeichnet, dass immer mehr Menschen in ihren Gärten eine geringe Anzahl an Hühnern zum reinen Hobby halten“, bestätigt Dr. Felicitas Allmann, Veterinärdirektorin bei der Stadt Augsburg auf unsere Anfrage. „Derzeit sind im Augsburger Stadtgebiet 232 Hühnerhaltungen beim Veterinäramt gemeldet, die je maximal 15 Hühner halten“, so Allmann. Insgesamt kommen die Hobbyhalter auf 1323 Hühner. Einer davon ist Werner Rebel aus Haunstetten. Seit sechs Jahren ist Huhn Emelie Familienmitglied. „Ich habe den Eindruck, dass sie uns mittlerweile als Mit-Hühner akzeptiert“, berichtet der 61-Jährige. Die gefiederte Seniorin geselle sich immer gern zum Kaffeetisch im Garten dazu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen