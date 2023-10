Augsburg

vor 47 Min.

Die "Macher" der Lechhauser Kirchweih und des Marktsonntags starten durch

Plus Im Bierzelt feiern die neuen Festwirte aus der Firnhaberau Premiere. Zum Marktsonntag am 15. Oktober rechnen die Kirchweih-Organisatoren mit 25.000 Besuchern.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Die Kirchweih ist das "Volksfest" der Menschen in Lechhausen – aber auch der Personen, die gerne in den Augsburger Stadtteil kommen. Die Kirchweih hat Tradition, überrascht aber immer wieder mit Neuem. In diesem Jahr sind es die Festwirte. Sie kommen aus der Firnhaberau. Die Wirtsleute des Hubertushofs, Elisabeth Terekhov und Philipp Hilckmann, steigen in Lechhausen ein. Los geht's am Samstag, 14. Oktober. Der Betrieb dauert bis Sonntag, 22. Oktober. Einbezogen ins Programm ist zudem der Marktsonntag in Lechhausen, zu dem bei schönem Wetter 25.000 bis 30.000 Besucher erwartet werden. Termin ist am 15. Oktober.

Das Blasorchester Lechhausen spielt beim Umzug der Lechhauser Kirchweih. Foto: Michael Hörmann

Die Kirchweih steht und fällt zwar nicht mit einem Bierzelt, doch ein Festzeltbetrieb steigert das Vergnügen. Das erlebten die Besucher im Vorjahr beim erstmaligen Auftritt von Festwirt Stefan "Bob" Meitinger. Mit den von ihm organisierten Konzerten füllte Meitinger das Zelt. Die Stadt Augsburg beklagte allerdings, dass offenbar zu viele Gäste ins Zelt gelassen worden waren. Es gab mit dem Festwirt Diskussionen über die Einhaltung von Auflagen. Man kam zu keiner Einigung für das Jahr 2023. Meitinger zog zurück. Die Stadt schrieb den Festzeltbetrieb aus. Zwei Bewerbungen lagen vor. Das Rennen machten die Wirtsleute vom Hubertushof. Sie erfahren Unterstützung von der Brauerei Kühbach. "Wir werden die Kirchweih mit Rat und Tat begleiten", sagt Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen