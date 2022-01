Augsburg

In Augsburger Schulen und Kitas gibt es immer mehr Corona-Fälle

In vielen Augsburger Kitas, in Grund- und Förderschulen sowie bald auch in den Klassen 5 und 6 aller Schularten kommen PCR-Pooltests (Lolli-Tests) zur Anwendung.

Plus In dieser Woche hat in Schulen und Kitas, wie in Augsburg insgesamt, das Infektionsgeschehen stark zugenommen. Wie die Verantwortlichen die Corona-Lage beurteilen.

Von Andrea Baumann

In Augsburg gehen seit einigen Tagen die Corona-Zahlen sprunghaft in die Höhe: Allein am Freitag meldete die Stadt 663 Neuinfektionen. Dass sich unter den positiv Getesteten sehr viele Kinder und Jugendliche befinden, spiegelt sich an den Schulen und Kindertagesstätten wider. "Gerade in den Kitas ist der Anstieg seit Ende der Weihnachtsferien enorm", sagt Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne). Seit Anfang Januar seien - Stand Mittwoch - insgesamt 38 Einrichtungen von Corona-Fällen betroffen. Angesichts der differenzierten Quarantäneregelungen befänden sich teilweise ganze Gruppen zu Hause, in anderen Fällen aber nur einzelne Kinder oder Beschäftigte. Das Gesundheitsamt entscheide jeden Fall individuell. Insbesondere durch die PCR-Lolli-Tests, die immer mehr Einrichtungen einführen wollen, könne eine Ausbreitung der Infektionen oft frühzeitig verhindert werden.

