Augsburg

vor 59 Min.

Testpflicht in Kitas: Über 100 Augsburger Einrichtungen setzen auf Pool-Tests

Plus Viele Augsburger Kitas nutzen zum Start der Testpflicht Lollitests. Manche Einrichtungen haben sich aber dagegen entscheiden - und setzen lieber weiter auf die Eltern.

Von Miriam Zissler

Kindertagesstätten waren in der Corona-Pandemie anders als die Schulen lange Orte, an denen nur wenig getestet wurde - das ändert sich nun. Bereits seit Mitte Dezember finden an vielen Augsburger Kindertagesstätten PCR-Lolli-Tests statt. Seit Montag gilt die Testpflicht an bayerischen Kitas. Demnach beteiligen sich seit Anfang der Woche weitere Einrichtungen an der PCR-Pool-Testung. "Aktuell haben wir damit rund 100 Einrichtungen in Augsburg, die Lolli-Tests in den Einrichtungen durchführen. Weitere Einrichtungen werden sich im Laufe des Monats ebenfalls noch anschließen", sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Die Bereitschaft der Eltern, dabei mitzumachen, ist offensichtlich groß - es gibt aber Lücken.

