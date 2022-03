Augsburg

vor 33 Min.

In der Augsburger CSU wächst der Unmut über das Klimacamp

Plus Es gibt Kritik, warum sich Augsburgs OB Eva Weber nicht politisch zum Klimacamp positioniert. Parteichef Volker Ullrich bestätigt das Rumoren in den eigenen Reihen.

Von Michael Hörmann

Seit 1. Juli 2020 gibt es das Klimacamp in der Augsburger Innenstadt. Überwiegend junge Menschen demonstrieren für eine bessere Klimapolitik und machen Druck auf die Stadtregierung. Aus juristischen Gründen wollten CSU und Grüne, die gemeinsam im Rathaus regieren, das Klimacamp aushebeln. Wäre es nach der Stadt gegangen, hätte das Camp geräumt werden müssen. Zweimal zog die Stadt vor Gericht den Kürzeren. Das Klimacamp steht nach wie vor. Jetzt wächst der Unmut in der Augsburger CSU über das Camp. Es geht nicht allein um den "Verhau", wie ihn einzelne Stadträte schon bezeichnet haben, sondern um das Agieren der Stadtregierung. Vermisst wird eine politische Positionierung zum Klimacamp. Findet Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) das Klimacamp nun gut oder schlecht? So lautet eine Frage in der CSU. Ihre Antwort steht aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen