Was bedeutet das Gerichtsurteil fürs Augsburger Klimacamp?

"In einem funktionierendem, offensichtlich, wo der Rechtsstaat (ohne Gänsefüßchen) nicht nach dem Nasenfaktor entscheidet."



Die Stadtregierung hat sich nicht gegen die Demonstration für den Klimaschutz gewandt, sondern gegen die Form in der Besetzung eines prominenten Platzes. Auch wenn für den VGH nur der Bescheid vom 10.07.20 (für die ersten 10 Tage der Aktion) maßgeblich ist so zeigt die Folgeentwicklung doch recht eindrucksvoll die Problematik auf.



Völlig unmaßgeblich hat für den VGH zu sein, um welche Sache es geht. Das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen und könnte zu der Überlegung führen, ob man das für alle Anliegen so dulden möchte, so die Initiatoren nur engagiert und hartnäckig genug sind. Die 'Spaziergänger' sind ja schon mal so Fall: Egoistische Einzelinteressen, die gegen die der Gesamtgesellschaft stehen beeinträchtigen immer wieder und seit geraumer Zeit die Rechte dieser.

