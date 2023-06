In der Region Augsburg sind 1900 offene Lehrstellen im Angebot

Die Agentur für Arbeit verweist auf die hohe Ausbildungsbereitschaft von Firmen. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni gestiegen.

Im Herbst startet das neue Ausbildungsjahr. In der Region Augsburg gibt es derzeit noch 1900 offene Lehrstellen. Die heimischen Firmen suchen Nachwuchs. Darauf hat die Agentur für Arbeit hingewiesen. Im Juni ist im Wirtschaftsraum die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen.

Wie es heißt, gehen normalerweise gehen im Juni die Zahlen der Arbeitslosigkeit zurück. 15.000 Arbeitslose sind es in der Region. Die Quote liegt bei 3,8 Prozent. "Wir haben somit 250 mehr Arbeitslose als im Vormonat, aber 650 weniger gegenüber dem Vorjahresmonat“, sagt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg.

Arbeitmarkt in der Region Augsburg ist trotz Warnsignalen weiter stabil

Trotz aller Warnsignale zeige sich der Arbeitsmarkt der Region weiter stabil. Man sehe dies an Zahl der offenen Stellen, so Elsa Koller-Knedlik: "Sie steigt wieder an, derzeit sind 6530 Stellen." Gegenüber Mai sind es 250 Stellen mehr.

Koller-Knedlik sagt ferner: "Neben dem Arbeitsmarkt begleitet uns in den kommenden Wochen intensiv das Thema Ausbildung." Um Jugendliche und Firmen zusammenzubringen, finden viele Veranstaltungen statt.

Lesen Sie dazu auch