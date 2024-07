Intendant Bücker fordert schnellstmögliche Umsetzung der Theatersanierung

Theaterintentendant André Bücker hat sich am Dienstag in die Diskussion über die gestiegenen Kosten für die Staatstheatersanierung eingeschaltet. Bücker warnte auch im Namen der 500 Beschäftigten des Staatstheaters davor, jetzt nochmal eine Diskussion über einen Baustopp und Umplanungen aufzumachen, wie sie von Teilen der Opposition gefordert werden. „Wir brauchen ein zeitgemäßes und funktionales Theater – und zwar so schnell wie möglich und genau so, wie es die aktuellen Planungen vorsehen“, so Bücker. Verzögerungen seien eine Zumutung für die Mitarbeiter, die seit Jahren in den Ausweichspielstätten den Betrieb aufrecht erhalten, vor allem ginge mit Umplanungen aber ein Verlust an Funktionalität des neuen Theaters einher.

„Jeder Tag, an dem nicht gebaut wird, kostet Geld“

Wie berichtet möchten Teile der Opposition die Theatersanierung - konkret den Neubau des Betriebsgebäudes und der zweiten Spielstätte - auf den Prüfstand stellen, nachdem zuletzt Kostensteigerungen von 77 Millionen Euro auf jetzt 417 Millionen Euro bekannt wurden. „Jeder Tag, an dem nicht gebaut wird, kostet Geld. Das mit Sicherheit kostensparendste Modell ist es, den jetzigen Entwurf konsequent und schnell zu Ende zu bringen. Weitere Umplanungen verschlingen nur noch mehr Geld, ohne dass etwas passiert“, so Bücker. „Wer von einem Luxus-Tempel spricht, kennt weder die aktuellen, sehr pragmatischen Pläne, noch die Bedarfe eines funktionsfähigen, modernen Theaterbetriebs.“ Bücker bezeichnete den Entwurf als die „bestmögliche Lösung für ein Theater für alle im Herzen der Stadt“.

Mehr als 180.000 Besucher pro Jahr

Bücker verwies darauf, dass die Planung die im Bürgerbeteiligungsprozess 2015 geforderte weitere Öffnung des Theaters mit partizipativen und niederschwelligen Angeboten baulich umsetze. „Dass das alles nicht Zukunftsmusik ohne Chance auf Verwirklichung, sondern bereits bestehende Planung in Umsetzung ist, ist für Augsburg ein echter Standortvorteil“, so Bücker mit Blick auf den Sanierungsstau in anderen Städten. Bücker betonte zudem, dass das Theater auch unter Interimsbedingungen mehr als 180.000 Besucher pro Jahr anziehe. Zahlreiche Inszenierungen seien in der laufenden Saison schon vor der Premiere komplett ausverkauft gewesen, so Bücker zur aktuellen Bedeutung des Theaters. Von Kritikern der Sanierung wurde in der Vergangenheit angeführt, dass das Theater nur einer Minderheit der Bevölkerung zugutekomme. In der Tat dürften unter den 180.000 Besuchern etliche „Mehrfachbesucher“ sein, die regelmäßig ins Theater gehen, während andere Bürger dort nie einen Fuß hineinsetzen. Bücker verweist aber auch darauf, dass man in der laufenden Saison mehr als 300 Schul- und Vermittlungsprojekte durchgeführt habe. Über 22.000 Schüler und Teilnehmer habe man auf diese Weise frühzeitig Zugang zu Kultur ermöglicht.

Sally du Randt, Opern-Sängerin und Vorsitzende des Personalrats, forderte ein Ende der Debatten. „Wir wissen die Interimsspielstätten und die Treue unseres Publikums angesichts der dezentralen Lage sehr zu schätzen. Doch nach sieben Jahren in provisorischen Räumen und weiteren sechs Jahren, die noch vor uns liegen, brauchen wir eine verlässliche Perspektive.“ Die Belegschaft erwarte die sofortige Umsetzung der Pläne und „endlich ein Ende der täglichen öffentlichen Diskussion darüber, ob ihr Arbeitsplatz nicht vielleicht verzichtbar wäre“.