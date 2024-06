Israel-Gaza-Krieg an der Uni Augsburg: Protest muss kein Problem sein

Der Israel-Gaza-Krieg führt an Unis zu teils heftigen Protesten. Augsburg ist offenbar Ausnahme. Die Uni-Leitung scheint das Thema bewusst kleinhalten zu wollen.

Was da zuletzt aus deutschen Hörsälen in die Welt schwappte, ist teils verstörend. Insbesondere an der Humboldt-Universität Berlin randalierten vermeintliche Freiheitsaktivisten auf inakzeptable Weise, manche von ihnen überschritten die Grenze zum Antisemitismus. Es war die bislang wohl exzessivste Ausprägung der Pro-Palästina-Proteste an Hochschulen. Verglichen damit, wirkt der Hochschul-Standort Augsburg geradezu wie eine Insel der Friedfertigkeit. Hier, so scheint es, hat der Funke noch nicht gezündet. Und tatsächlich sind bislang kaum Zwischenfälle an der Uni bekannt. Wenn aber doch spürbare Proteste aufbrandeten, wäre das per se kein Problem – sondern Ausdruck des einmaligen Freiraums, den Universitäten nun einmal bieten sollen und müssen.

Israel-Gaza-Krieg: Proteste an der Uni Augsburg wären kein Problem

Dass die Lage in Augsburg eher ruhig ist, mag verwundern – auch wenn die Uni im deutschlandweiten Vergleich sicher nicht zu den größten gehört und das "Protest-Potenzial" entsprechend geringer ist. Doch auch so sind Krieg und mögliche Auswirkungen längst in der Uni-Leitung angekommen. Dort hat man die Ereignisse in anderen Städten registriert, die Sicherheitsmaßnahmen bei – aktuell umso wichtigeren – Veranstaltungen zu Antisemitismus, Israel oder Palästina sprechen für sich. Dennoch scheint es fast, als wolle man das Thema nach außen kleinhalten – um keine schlafenden Hunde zu wecken. Ein transparenter Umgang ist aber wichtig, gerade bei einer solchen Brisanz. Zumal diese grausame Auseinandersetzung wohl leider noch lange aktuell bleiben wird.

