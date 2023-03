Jugend forscht: Mit der Bahn-Vorhersage den 1. Preis gewonnen

Fünf Arbeiten wurden aus Augsburg beim Regionalwettbewerb eingereicht. Vier waren erfolgreich.

Die Sieger des schwäbischen Regionalwettbewerbs von Jugend forscht und Schüler experimentieren stehen nun fest. In diesem Jahr verzeichnete der Wettbewerb vergleichsweise wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus Schwaben wurden insgesamt 39 Arbeiten eingereicht, fünf stammten aus Augsburg. Dafür waren die Augsburger sehr erfolgreich: Vier Arbeiten wurden ausgezeichnet.

Theo Döllmann hat mit seinem Projekt Bahn-Vorhersage den 1. Preis in der Kategorie Mathematik/Informatik von Jugend forscht gewonnen. Der 20-Jährige studiert an der Universität Augsburg und punktete bei der Jury mit der mittlerweile dritten Arbeit zu diesem Thema: Es ist eine Website, die die Zuverlässigkeit von Zugverbindungen bewerten und zukünftige Verspätungen schon einen Tag im Voraus voraussehen soll. Reisende hätten die Möglichkeit, sichere Verbindungen zu finden. Über 400 Millionen Datenpunkte hat Döllmann für Big-Data-Projekt gesammelt und trotz schwieriger Datenlage schon präzise Voraussagen treffen können.

Den 2. Preis in der Kategorie Mathematik/Informatik von Schüler experimentieren gewann Kamila Trinkenschuh, 14, vom Rudolf-Diesel-Gymnasium mit ihrem Projekt "Potenzen in Zusammenhang mit n!". Für den Nachweis ihrer "leuchtenden Gewürze" gewannen die Schülerinnen Paulina Hörmann, 12, und Sofia Zakirov, 12, vom Maria-Ward-Gymnasium den 3. Preis in der Kategorie Chemie von Schüler experimentieren. Hannah Haschke, 15 und Marlene Hopmann, 14, vom Maria-Ward-Gymnasium überzeugten die Jury mit ihren Untersuchungen zum Thema "Beweidung als Alternative zur Pflegemahd? Botanische Untersuchungen am Pfannenstiel 2.0" und erhielten in der Kategorie Biologie von Jugend forscht den 3. Preis.