Jugend forscht in Augsburg: Leuchtende Zimtsterne und blühende Wiesen

Die Anzahl der Jung-Forscher bei dem Wettbewerb liegt noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Mädchen haben in der Region die Nase vorn.

Ob sich Schimmel auf Brot verhindern lässt, ob Smartphones kurzsichtig machen und wie sich der Carotin-gehalt im Feldsalat in Abhängigkeit vom Reifegrad entwickelt – das sind Fragen, denen schwäbische Schülerinnen und Schüler am Donnerstag und Freitag beim Augsburger Regionalwettbewerb von " Jugend forscht" nachgehen. Der Wettbewerb kann nun wieder in Präsenz stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Teilnehmerzahlen aber deutlich zurückgegangen, bestätigt Wettbewerbsleiter Ulrich Herwanger. Präsentierten im Jahr 2019 noch 108 Teilnehmer insgesamt 51 Arbeiten, so sind es in diesem Jahr 62 Teilnehmer, die mit 39 Projekten ins Rennen gehen. Fünf Arbeiten kommen aus Augsburg.

Es seien etwa ein Viertel weniger Projekte, die zum Regionalwettbewerb in Augsburg angemeldet wurden, so Herwanger. Das lasse sich auf die Corona-Pandemie zurückführen. "Während dieser Zeit konnten viele Arbeitsgruppen Forschung nicht stattfinden", weiß er. Die jungen Forscherinnen und Forscher werden vielerorts von den Lehrkräften motiviert. "Das passiert natürlich nur, wenn man zusammen in der Schule ist", sagt er. Lehrkräfte, die das Projekt Jugend forscht, über Jahre hinweg begleitet hätten, seien auch in den Ruhestand gegangen. Er sei gerade dabei, wieder kräftig Werbung für den Wettbewerb zu machen.

Jugend forscht in Augsburg: 66 Prozent der Teilnehmer weiblich

Deutschlandweit hätten sich knapp 9390 Jungforscherinnen und Jungforscher angemeldet, was nach dem Rückgang an den Beteiligungen 2021 und 2022 wieder eine Steigerung ausmacht. Erstmals übersprang der Mädchenanteil die 40-Prozent-Marke. Beim Augsburger Regionalwettbewerb haben die jungen Forscherinnen sogar deutlich die Nase vorn. Sie stellen statistisch gesehen 66 Prozent der Teilnehmer.

Eine vergleichsweise starke Präsenz zeigt, wie in den vergangenen Jahren auch, das Maria-Ward-Gymnasium, das beim Wettbewerb "Jugend forscht" mit zwei Projekten antritt und bei "Schüler experimentieren" mit einem Projekt. Bei Jugend forscht sind die jungen Frauen und Männer zwischen 15 und 21 Jahren alt, bei Schüler experimentieren bis 14 Jahre.

Hannah Haschke und Marlene Hopmann nahmen botanische Untersuchungen an der Wiese am Pfannenstiel in Augsburg vor. Foto: Xitaso

Bereits 2021 nahmen Hannah Haschke und Marlene Hopmann botanische Untersuchungen an der Wiese am Pfannenstiel in Augsburg vor. In diesem Jahr setzten die Gymnasiastinnen ihre Untersuchungen fort und verglichen die Beweidung der Wiese durch Schottische Hochlandrinder mit der Mahd eines Vergleichsgeländes in Bergheim. Das Ergebnis: Sie stellten fest, dass die Artenvielfalt auf dem beweideten Gebiet deutlich größer war als auf der gemähten Wiese.

Die Schülerinnen Katrin Wirsz, Mia Ehrengruber und Charlotte Lacher haben mit verschiedenen Zutaten Brot gebacken und untersucht, ob diese die Schimmelbildung beeinflussen können. Sie fanden heraus: Besonders schwer hatte es der Schimmel auf einem mit Ingwer versetzten Brot.

Paulina Hörmann und Sofia Zakirov untersuchten einen Stoff, der unter anderem in Zimt und in der Tonkabohne vorkommt. Foto: Xitaso

Paulina Hörmann und Sofia Zakirov beschäftigten sich mit der Fluoreszenz von Cumarin, einem Stoff, der unter anderem in Zimt und in der Tonkabohne vorkommt. Im Labor untersuchten sie, ob die Leuchtfähigkeit der ausgewählten Gewürze Auskunft über ihren Cumaringehalt gibt. Auch Gebäck und Tee nahmen sie dazu unter die Lupe und brachten am Ende sogar Zimtsterne zum Leuchten.

Den Zusammenhang zwischen Potenzen und Fakultäten erforscht Kamila Trinkenschuh vom Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg. In ihrem Projekt zeigt die Schülerin, dass Potenzen, die in ein bestimmtes Verhältnis gesetzt werden, eine bestimmte Fakultät ergeben. Den Beweis für diese Behauptung liefert sie mittels Induktion.

Student entwickelte Website, die die Zuverlässigkeit von Zugverbindungen bewertet

Theo Döllmann studiert an der Universität Augsburg und hat mittlerweile seine dritte Arbeit eingereicht. Dieses Mal handelt es sich um eine Website, die die Zuverlässigkeit von Zugverbindungen bewerten und zukünftige Verspätungen schon einen Tag im Voraus voraussehen soll. Reisende hätten damit die Möglichkeit, sichere Verbindungen zu finden. Über 400 Millionen Datenpunkte hat Theo Döllmann für sein Big-Data-Projekt gesammelt und trotz schwieriger Datenlage schon präzise Voraussagen treffen können.

Der Augsburger Regionalwettbewerb, der vom Softwareunternehmen Xitaso und der Hochschule Augsburg ausgerichtet wird, findet am Donnerstag, 2. März, und Freitag, 3. März, an der Hochschule Augsburg statt. Am Donnerstag präsentieren die Teilnehmer der Jury ihr Projekte. Am Freitag ist die Veranstaltung zwischen 9 und 14 Uhr öffentlich zugänglich.