Augsburg

vor 16 Min.

Käufer aus Liechtenstein erwirbt für Millionen Grundstücke in Oberhausen

Das Grundstück in der Weiherstraße 23a in Oberhausen ging für eine Millionensumme an einen Investor.

Plus Bei einer Zwangsversteigerung zeigt sich, wie Unternehmer um Immobilien in Augsburg buhlen. Ein Areal geht offiziell an eine Firma aus Bayern – doch hinter der steckt mehr.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Als das Höchstgebot für das Grundstück bei einer Million Euro liegt, schütteln einige Menschen im Sitzungssaal den Kopf. Hier, im Amtsgericht Augsburg, wird gerade ein Areal in Oberhausen versteigert, rund 2000 Quadratmeter Fläche in der Weiherstraße 23a. Der Saal ist gut gefüllt, manch einer hat sich offenbar erhofft, für vielleicht 600.000 oder 700.000 Euro den Zuschlag zu bekommen, doch das wird heute nichts; bei der aufgerufenen Summe von einer Million Euro ist nicht Schluss, noch lange nicht.

Zwangsversteigerungen von Immobilien kommen oft ins Spiel, wenn nichts mehr geht. Etwa, wenn eine zerstrittene Erbengemeinschaft sich nicht einigen kann, was sie mit einer Immobilie anfangen will, oder wenn Eigentümer ihre Verpflichtungen gegenüber Banken oder anderen Gläubigern nicht mehr erfüllen können. In diesem Fall ist die Firma, der das Areal in Oberhausen mal gehörte, insolvent gegangen. Bei der Versteigerung im Sitzungssaal 101 nehmen sich ein paar der Zuschauer einen "Gebotsabgabezettel"; einige von ihnen füllen ihn angesichts der Summen, die aufgerufen werden, gar nicht erst aus. Der Termin ist auch ein Beispiel dafür, wie hart Unternehmer und Interessenten teils um größere Baugrundstücke in Augsburg ringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen