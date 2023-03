Augsburg

vor 47 Min.

Kahnfahrt-Schwarzbau: Stadt lenkt im Streit um den Abriss ein

Die Kahnfahrt ist in Augsburg eine traditionsreiche Institution. Dass niemand bemerkt haben will, dass hier seit Jahrzehnten ein Schwarzbau steht, fällt nun dem aktuellen Wirt auf die Füße.

Plus Während Augsburgs OB verkündet, die Saison sei gesichert, sieht der Betreiber das anders. Die Stadtspitze sucht am Mittwochabend das Gespräch - und hofft auf eine Lösung.

Seit die Wellen um den Abriss der Kahnfahrt hochschlagen, sind Politikerinnen und Politiker der schwarz-grünen Koalition im Rathaus bemüht, öffentlich ihre Solidarität mit Augsburgs traditionsreicher Institution und ihrem Betreiber zu signalisieren. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hatte betont, dass sie die Situation in höchstem Maße ärgerlich finde. Die Sommersaison sei aber zumindest mit Außengastronomie und Bootsverleih gesichert. Eine Aussage, die Kahnfahrt-Betreiber Bela Balogh wütend machte: "Die Sommersaison ist überhaupt nicht gesichert", konterte er am Mittwoch. Mit den Bedingungen, die die Stadt ihm stelle, könne er nicht öffnen. Am Abend dann machte die Verwaltung plötzlich eine Kehrtwende - was die Beseitigung des Schwarzbaus auf dem Gelände betrifft.

