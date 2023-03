Augsburg

Nutzung untersagt: Droht der Augsburger Kahnfahrt das Aus?

Plus Das Bauamt hat die Nutzung untersagt, zudem ist die Zukunft des Gastro-Gebäudes ungewiss. Betreiber Bela Balogh ist verzweifelt, bei der Stadt arbeitet man an Lösungen.

Kahnfahrt-Betreiber Bela Balogh, der den Bootsverleih am Oblatterwall mit 147 Jahre alter Tradition in vierter Generation betreibt, ist verzweifelt: Die Stadt hat ihm vor wenigen Tagen eine Nutzungsuntersagung für das Gastro-Gebäude zugeschickt. "Ich bin fix und fertig", sagt Balogh, der ein komplettes Aus der Augsburger Institution befürchtet. Seitens der Stadt war man am Wochenende bemüht, die Lage zu beruhigen. Es gehe in erster Linie darum, beim Thema Brandschutz eine Lösung zu finden. Man sei zuversichtlich, dass die Kahnfahrt wie üblich zum 1. April öffnen könne, zumindest was den Bootsverleih und die Gastronomie auf der Terrasse betrifft. Für den Innenbereich sieht es hingegen noch nach Problemen aus.

