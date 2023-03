Die Stadt Augsburg drängt auf Abriss des Schwarzbaus an der Kahnfahrt

<< In jedem Fall ein kurioser Nebenaspekt: Die Stadt bekam jahrzehntelang nicht mit, dass auf ihrem Grund ein Schwarzbau entstanden war (der in vielen Tourismus-Werbungen abgebildet ist). >>



<< Vor einigen Jahren brachte die Stadt auf eigene Kosten Metallstützen am Gebäude an, um die Statik des Holzbaus zu sichern. >>



Wie passen diese beiden Aussagen (aus diesem Artikel) zusammen?



Die Stadt (als Vermieter) wusste also von diesem Bau und hätte bereits zu damaligen Zeitpunkt entsprechende Maßnahmen ergreifen können bzw. müssen!



Dass sich Sicherheitsvorschriften (z.B. Brandschutz) ändern ist klar (aus früheren Fehlern lernt an), eine entsprechende Anpassung sicher lösbar (aber nur wenn man will - dieser Wille fehlt anscheinend)



Will die Stadt Augsburg jetzt Weltmeister in negativen Schlagzeilen werden - anscheinend ja?

Mittlerweile kann Mario Barth eine komplette Sendung nur über Augsburg machen.



Oder will sich die Stadt Augsburg den Sieben-Schwaben-Preis in einer bestimmten Sparte selber geben?







