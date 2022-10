Augsburg

12:00 Uhr

Keine Bewerber: Stadt Augsburg sucht immer noch Fußgängerbeauftragten

Für Fußgänger und Fußgängerinnen soll es in Augsburg Verbesserungen geben. Die Stadt ist auf der Suche nache einem Fußgängerbeauftragten/-beauftragter.

Plus Die Stadt Augsburg will Verbesserungen für Fußgänger erzielen, doch findet niemanden, der den Job machen will. Eine Umfrage legt die Probleme von Passanten offen.

Von Stefan Krog

Die Stadt kommt mit der Besetzung der Stelle eines Verkehrsplaners oder einer -planerin für Fußgängerthemen nicht voran. Die Stelle, die das schwarz-grüne Regierungsbündnis geschaffen hatte und die im Koalitionsvertrag festgelegt worden war, sei inzwischen zum dritten Mal ausgeschrieben worden, ohne dass sich Bewerber gemeldet hätten, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Der Stellenmarkt im Bereich Verkehrsplanung sei für Kommunen momentan leer gefegt, da die private Wirtschaft besser bezahle, so Merkle.

