Kinderpornos in Chats: Und plötzlich steht die Kripo vor der Tür

Plus Wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht die Augsburger Kripo 26 Wohnungen. Das Problem ist längst auch an Schulen angekommen.

Von Ina Marks

Die Buben und Mädchen auf den Bildern und Videos sind keine 14 Jahre alt. Sie sind nackt, teilweise in sexuelle Handlungen involviert. Mit nur wenigen Klicks werden solche kinderpornografischen Inhalte in Chats und Messenger-Diensten weitergeleitet. Sie verbreiten sich schnell – und nahezu unaufhaltsam. Die Polizei spricht von einem "Phänomenbereich", der in den vergangenen Jahren spürbar angestiegen sei. In wenigen Fällen wohl sind diejenigen, die sich das Bildmaterial ansehen, der Pädophilen-Szene zuzuordnen. Vielmehr ist das Material in der breiten Gesellschaft im Umlauf. Selbst Kinder und Jugendliche teilen es in sozialen Medien. Die Polizei geht konsequent dagegen vor – unlängst mit einer groß angelegten Durchsuchungsaktion in Augsburg und Umland. Als die Beamtinnen und Beamten an den Haustüren klingelten, war die Überraschung groß.

Rund 50 Einsatzkräfte der Augsburger Kriminalpolizei und der Einsatzhundertschaft durchsuchten im Frühsommer 26 Wohnungen im Landkreis Augsburg, in der Stadt und im Kreis Aichach-Friedberg wegen des Verdachts des Besitzes oder Verbreitens von Kinderpornografie. Das Amtsgericht Augsburg hatte zuvor Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Etwa fünfmal im Jahr führt die Polizei derartige Schwerpunktaktionen durch. "Oft sind die Tatverdächtigen überrascht, wenn die Kripo vor der Tür steht und den Tatvorwurf eröffnet", berichtet Polizeisprecher Markus Trieb.

