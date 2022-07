Börse für gebrauchte Bauteile aus Stadtbücherei erlebt Ansturm

Die alte Augsburger Stadtbücherei wird abgerissen. Viele Einbauten sind aber gut erhalten und nachgefragt. Beim Flohmarkt haben Käufer Chancen auf Schnäppchen.

Ob Kloschüsseln, Kabel, Treppen oder alte Fenster: Seit einigen Wochen werden gebrauchte Bauteile aus der ehemaligen Stadtbücherei an der Gutenbergstraße über eine Online-Börse angeboten. Sie sollen nicht im Müll landen, wenn das Gebäude abgerissen wird. Das staatliche Pilotprojekt für "zirkuläres Bauen" in Augsburg stößt auf eine enorme Nachfrage. "Wir werden überrannt", sagt Kathrin Fändrich vom Staatlichen Bauamt Augsburg.

Die Baudirektorin ist zuständig für das Vorhaben, das zusammen mit der Hochschule Augsburg und einem Internet-Händler läuft. Fändrich sagt, von den rund 370 angebotenen Teilen seien bislang mehr als 70 Prozent verkauft worden. "Wir waren baff." Man habe nicht mit diesem großen Interesse gerechnet. Besonders begehrt waren Kupferkabel, wohl wegen des hohen Marktpreises für das Halbedelmetall. Aber auch Glasbausteine, Türen, Fenster und Lampen gingen gut weg. "Sogar für gebrauchte Klos gab es Käufer", sagt Fändrich.

Treppen der alten Stadtbücherei zählen zu den zirkulären Baustoffen, die wiederverwendet werden können. Foto: Bernd Hohlen

Familie aus der Oberpfalz kauft Fluchttreppe aus Augsburg

Interessenten kommen aus Augsburg und weit über die Stadt hinaus, es sind nicht nur Privatleute, auch Firmen und Organisationen. Familie Vogl aus Sulzbach-Rosenberg sicherte sich etwa die gut erhaltene Fluchttreppe aus der alten Stadtbücherei. Sie reiste aus der Oberpfalz an, um das Bauteil aus verzinktem Stahl selbst abzuholen. Weil die Vogls ihr Einfamilienhaus aufgestockt hatten, war eine Fluchttreppe notwendig geworden. "Da kam uns die Wendeltreppe gerade recht", erzählen sie. Vertreter einer Baugenossenschaft aus Ulm nahmen das Bücher-Schaufenster mit, um es daheim in ihrem Hof als offenen Bücherschrank aufzustellen. Ein Musiker stattete sein Studio mit Heizkörpern aus. Ein Architekturbüro erstand eine ganze Reihe von Lampen. Wie kommt es zu dem ungeahnten Ansturm? Fändrich vermutet als einen Grund, dass es in der Baubranche derzeit in vielen Bereichen Lieferengpässe und lange Wartezeiten gibt. "Wir haben auch auf den staatlichen Baustellen teilweise Nachschubprobleme."

Ziel des bayernweit neuen staatlichen Pilotprojekts ist es, gut erhaltene Bauteile vor dem Müll zu bewahren und ihnen sozusagen ein "zweites Leben" zu geben. Das Geld aus dem Verkauf geht in diesem Fall an den Makler. Der Staat spart damit Deponiekosten ein. Das Staatliche Bauamt Augsburg arbeitet bei dem Projekt mit der Hochschule und dem deutschen Start-up-Unternehmen Concular zusammen, das sich auf das Gebiet der Baumaterialienregistrierung, Bereitstellung und Vermittlung von zirkulären und geprüften Bauteilen spezialisiert hat. Architekturstudierende von Professorin Mikala Holme Samsøe haben gut erhaltene Teile in monatelanger Arbeit erfasst. Sie sind in einem Katalog online zu finden. Fändrich sagt, "auch für die Studierenden ist das ein großer Erfolg".

Familie Vogl aus Sulzbach-Rosenberg ist aus der Oberpfalz angereist, um die Fluchttreppe aus verzinktem Stahl abzuholen und daheim (Bild) einzubauen. Foto: Thomas Vogl

Bauteile-Flohmarkt mit Straßenfest am Sonntag

Wer noch ein Schnäppchen machen will, bevor das Projekt ausläuft, kann am kommenden Sonntag zum Straßenfest mit Bauteile-Flohmarkt und Live-Musik auf dem Gelände der alten Stadtbücherei an der Gutenbergstraße 2 kommen. Die Veranstaltung läuft zwischen 14.30 bis 18 Uhr im Rahmen des Augsburger Friedensfest-Programms.

Die alte Stadtbücherei und der Lesesaal der benachbarten Staats- und Stadtbibliothek sollen im Herbst abgebrochen werden, um für einen neuen Anbau der Bibliothek Platz zu schaffen.