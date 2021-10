Alte Stadtbücherei: Wie dieses Abbruchhaus ein zweites Leben erhält

Plus Beim Abriss der Alten Stadtbücherei sollen Bauteile vor dem Müll gerettet und woanders weiter verwenden werden. Das Pilotprojekt kann für Bauherren interessant sein.

Die Fluchttreppe ist fast neu, das Waschbecken funktioniert noch tadellos und die Zimmertüren aus Sperrholz sind praktisch unverwüstlich. Auch wenn die alte Stadtbücherei an der Schaezlerstraße im kommenden Jahr abgerissen wird, hat sie noch viele gut erhaltene Ausstattungsteile. Normalerweise würden sie auf der Deponie landen. Dafür sind sie eigentlich zu schade. Ein bayernweit neues Pilotprojekt soll nun dafür sorgen, dass gut erhaltene Bauteile gerettet werden können. Das Abbruchgebäude soll praktisch ein zweites Leben bekommen. Wie man das schafft, wollen das Staatliche Bauamt und die Hochschule Augsburg mit einem bayernweit neuen Pilotprojekt zeigen. Es eröffnet privaten und professionellen Bauherren neue Möglichkeiten.