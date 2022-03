Augsburg

18:50 Uhr

Knapp 1000 Menschen ziehen beim Globalen Klimastreik durch Augsburg

Rund 950 Menschen nahmen am Freitagnachmittag in Augsburg am weltweiten Klimastreik teil.

Plus Unter dem Motto "Reicht halt nicht" gingen in Augsburg Klimaschützer auf die Straße. Es konnten nicht so viele Menschen mobilisiert werden, wie bei früheren Demos von Fridays for Future.

Von Miriam Zissler

Beim zehnten globalen Klimastreik, zu dem auch die Augsburger Vertreter von Fridays for Future aufgerufen hatten, war vieles wie gehabt. Menschen jeglichen Alters hoben Schilder in die Höhe. "Keine Kohle für mehr Kohle" war etwa darauf zu lesen oder "Warum nennen wir die Asphaltwüste in der Innenstadt Umweltzone". Es wurde für mehr Klimagerechtigkeit und den Einsatz von Erneuerbaren Energien demonstriert und gegen das Festhalten an Erdöl und Erdgas. Und doch gab es eine Überraschung, als sich am Freitagnachmittag die Klimaschützer am Augsburger Ulrichsplatz versammelten. Rund 700 Personen setzten sich dort laut eines Sprechers der Polizei in Bewegung, später waren es 950. Weit weniger als die Veranstalter gerechnet hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen