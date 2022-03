Drei Demonstrationen sorgen am Wochenende für Behinderungen in Augsburg

In Augsburg finden am Wochenende mehrere Demos statt, etwa gegen die Corona-Politik oder Missstände im Wohnsektor. Die B17 wird wegen einer Fahrrad-Demo gesperrt.

Dass an Wochenenden in der Augsburger Innenstadt demonstriert wird, ist bekannt. Seit Wochen sind am Samstagabend ab 17 Uhr Gegner der Corona-Politik unterwegs. Wegen des zweistündigen Zuges durch die Innenstadt kommt es zu Verkehrsbehinderungen. An diesem Samstag gibt es zudem um 13 Uhr eine Kundgebung am Rathausplatz. Den Veranstaltern geht es um die Wohnungsnot in Augsburg. Vorgesehen ist, dass die Teilnehmer auch einzelne Objekte ansteuern, die leer stehen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zudem am Sonntagnachmittag zu rechnen. Fridays for Future kündigt eine Fahrrad-Demo an, die am Königsplatz startet. Die B17 wird angesteuert. Daher wird die Bundesstraße auch kurzzeitig für Autofahrer gesperrt.

Bündnis "Augsburg für alle" demonstriert gegen Missstände im Wohnsektor

Samstag, 13 Uhr Mit einer Kundgebung auf dem Rathausplatz will das Bündnis "Augsburg für alle" gegen Missstände im Wohnsektor, Leerstände und Immobilienspekulation protestieren. Im Bündnis sind mehr als ein Dutzend Organisationen vertreten, unter anderem Flüchtlingsrat, Attac, Tür an Tür, Klimacamp und diverse politische Wohnprojekte. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Bürgervereinigung Augsburg in Bürgerhand als Protest gegen Leerstände eine Plakataktion veranstaltet. Anlass für die Aktionen sind die steigenden Mieten in Augsburg bei gleichzeitigem Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Um darauf zu reagieren, fordert das Bündnis von der Stadt Augsburg die Festlegung von Höchstmieten, den Ausbau und Schutz von sozialem Wohnungsbau sowie ein Verbot von Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung. "Es kann nicht sein, dass einerseits Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen können und andererseits riesige Häuser mitten in der Innenstadt leer stehen", erklärt Franziska Falterer, 25. Bereits am Freitagnachmittag beginnt eine 24-stündige Mahnwache vor dem Patrizia-Firmensitz am Kennedy-Platz beginnen. Privatisierung von Wohnraum und Spekulation sorge für eine Verteuerung von Wohnungen, so das Bündnis zur Begründung.

Samstag, 17 Uhr Die Gegner der Corona-Politik treffen sich nahe dem Augsburger Hauptbahnhof. Der Protestzug nimmt den gewohnten Weg. Er führt unter anderem über Hermanstraße, Stettenstraße und Maximilianstraße. In der Regel dauert die Aktion bis 19 Uhr. Während der Demonstration ist der Nahverkehr stark ausgebremst.

Sonntag, 14 Uhr Die Fahrrad-Demo führt über die B17. Fahrrad-Demos hat es auch bereits früher gegeben, jetzt ist es Augsburgs erste kombinierte Demonstration zu den verknüpften Themen Frieden und Klimagerechtigkeit. Auch für die Einführung eines Tempolimits sowie autofreier Sonntage wird demonstriert. Start der Demonstration ist um 14 Uhr am Königsplatz. Eingebettet ist die Aktion in einen dezentralen Aktionstag für Frieden und Klimagerechtigkeit. An diesem Tag finden in ganz Deutschland verschiedene Aktionen statt. "Klimagerechtigkeit und Frieden sind untrennbar verknüpft", sagt Organisatorin Charlotte Lauter, 19. Die Route ab 14 Uhr: Königsplatz, Hermanstraße, Gögginger Straße, Eichleitnerstraße, B17, Bürgermeister-Ackermann-Straße, Rosenaustraße, Pferseer Unterführung, Frölichstraße und zurück zum Königsplatz.

Fahrrad-Demo am Sonntag: B17 zeitweise für Autofahrer gesperrt

Wie die Stadt Augsburg mitteilt, muss die Bundesstraße in nördlicher Richtung (Richtung Gersthofen) im Bereich zwischen Eichleitnerstraße und Bürgermeister-Ackermann-Straße zwischen voraussichtlich 14.30 und 15.15 Uhr für den Autoverkehr gesperrt werden. Autofahrer müssen bei der Ausfahrt Messegelände raus. Durch die Versammlung kann es im gesamten Innenstadtbereich bis in die frühen Abendstunden zu Beeinträchtigungen kommen.

Wie berichtet ist die Zahl der Demonstrationen in Augsburg in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Waren 2018 noch 237 Kundgebungen zu verzeichnen, gab es im Jahr 2020 559 Versammlungen.