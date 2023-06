Münchner Firmen insolvent: Auch Augsburg ist davon betroffen

Feinkost Schlemmermeyer und das Modehaus Hallhuber stellen Insolvenzantrag. In Augsburg haben beide Unternehmen Filialen.

Es sind zwei namhafte Unternehmen, die ihren Sitz in München haben: Feinkost Schlemmermeyer und das Modehaus Hallhuber. Am Standort Augsburg sind beide Firmen mit Filialen vertreten. Schlemmermeyer hat am Stadtmarkt erst vor einigen Monaten ein Geschäft eröffnet, Hallhuber sitzt in der City-Galerie. Die Zukunft ist offen. Schlemmermeyer und Hallhuber haben in dieser Woche einen Insolvenzantrag gestellt.

Der Verkauf geht jedoch weiter. In beiden Fällen wurden vorläufige Insolvenzverwalter bestellt. Im Fall von Schlemmermeyer teilt der Verantwortliche mit, dass der Verkauf bundesweit in allen 16 Filialen weitergehe. Bis Juli seien die Löhne der 130 Mitarbeiter gesichert.

Bereits zum zweiten Mal schlittert Hallhuber in die Insolvenz. Im Juni 2021 schien das Unternehmen zunächst gerettet. Hallhuber wurde im Jahr 1977 gegründet. Deutschlandweit betreibt man etwa 110 Filialen mit 1200 Angestellten. (möh)

