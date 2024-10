Nach Großeinsatz an Berufsschule: Warum die Schüler im Klassenzimmer bleiben mussten

Nach dem Großeinsatz in den Berufsschulen in der Haunstetter Straße ist die Polizei weiter auf der Suche nach drei unbekannten Verdächtigen. Die Ermittlungen hierzu liefen, sagt Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums in Augsburg. Wie berichtet, hatte nach Auskunft der Beamten ein Trio junger Männer am Montagvormittag die Bepo-Wagner-Berufsschulen im Hochfeld betreten. Sie waren offenbar unerlaubt im Schulgebäude und sollen sich provisorisch vermummt haben – etwa, in dem sie ihre Oberbekleidung über das Gesicht zogen. Die Polizei suchte daraufhin den weitläufigen Gebäudekomplex mit einem Großaufgebot ab, während etliche Schüler in den Klassenräumen warten mussten. Ein Vorgehen, bei dem es um den Schutz und die Sicherheit von Schülern und Lehrern gegangen sei, heißt es von der Polizei.

