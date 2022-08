Nach Kritik: Wie läuft es mit Online-Reservierungen bei der Stadt?

Es gibt immer wieder vereinzelte Beschwerden, auf die Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch reagiert. Er verweist auf die Vorzüge des Systems.

Ein Leser unserer Zeitung war dieser Tage sehr genervt. Er wollte online einen Termin im Bürgerbüro der Stadt Augsburg reservieren - mit Problemen: "Seit Stunden kann ich online keinen Termin vereinbaren", wandte er sich an unsere Redaktion. Ein Einzelfall oder die Regel? Auf Anfrage unserer Redaktion spricht Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) von einem einzelnen Vorgang: "Es gab am besagten Tag keine uns bekannten Probleme mit der Online-Reservierung." Terminvereinbarungen seien möglich gewesen und in größerem Umfang vergeben worden. Generell funktioniere die Terminvereinbarung auf dem Online-Weg reibungslos.

Stadt Augsburg verweist auf positive Rückmeldungen der Bürger

"Das Prinzip der Terminvereinbarung hat sich in den Bürgerbüros bewährt", sagt Pintsch. Man bekomme positive Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern. Vorteile gebe es genügend: Zum einen verringern sich die Wartezeiten auf nahezu null. Zum anderen werde durch die Vorab-E-Mail mit Bestätigung auch auf notwendige Dokumente hingewiesen, die die Abarbeitung des Anliegens erleichtern und beschleunigen.

Die Stadt hatte in den Ausbau der Online-Reservierung investiert. Wegen der Corona-Pandemie musste gehandelt werden. Pintsch: "Insgesamt wurde der Service dadurch deutlich verbessert." Das städtische Personal werde effektiver eingesetzt. Kritik an zu langen Wartezeiten gab es in der Vergangenheit aber immer wieder.

So funktioniert das System in den Bürgerbüros

Die Bürgerbüros arbeiten laut Pintsch auf Grundlage eines dynamischen Betriebskonzepts, das unter anderem die Vorsprache nach Terminvereinbarung beinhaltet und den Bürgerbüros ermöglicht, flexibel auf die Anzahl der Mitarbeitenden zu reagieren. So werden im Regelfall von den Büroleitungen täglich zwischen 7.30 und 8 Uhr zusätzliche Terminkapazitäten freigeschaltet. Zudem würden immer wieder Termine durch Bürgerinnen und Bürger storniert, sodass dadurch kurzfristig Termine frei werden. "Es lohnt sich also, auch kurzfristig die Möglichkeit für einen schnelleren Termin zu prüfen, und unkompliziert digital zu buchen", sagt Pintsch.