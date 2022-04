Hier finden am Wochenende wieder Maifeste statt

Manche Maifeiern finden bereits am Samstag statt, andere gehen traditionell am 1. Mai über die Bühne. Warum einige Stadtteile auf die beliebte Veranstaltung verzichten.

Nach zweijähriger Zwangspause gibt es in den traditionsverbundenen Stadtteilen Augsburgs am Wochenende wieder einen Grund zum Feiern. An den bekannten und bewährten Stellen - meist im Zentrum - werden wieder Maibäume in Szene gesetzt. Der Stadtteil Lechhausen war gleich zweifach gehandicapt. Erst verhinderte die Großbaustelle Grüner Kranz, dann die Ausbreitung des Coronavirus samt den damit verbundenen Einschränkungen das gesellige Miteinander am Stadtplatz.

Helfer stellen den Maibaum für das am 1. Mai geplante Fest in Lechhausen auf. Foto: Michael Kienastl

Horst Hinterbrandner, Stadtrat und führender Kopf von Arbeitsgemeinschaft und Trachtenverein Augsburg-Lechhausen, weiß um die Bedeutung dieser Renaissance. Voraussichtlich werde der Baum kurz vor dem 1. Mai aufgestellt, um einen Diebstahl gar nicht erst zu ermöglichen, ansonsten läuft alles wieder wie gehabt. Das Maibaumfest ist nun am Sonntag, 1. Mai, zwischen 10.30 und 16 Uhr vor dem Grünen Kranz geplant und wird unter anderem von der dortigen Gastronomie Meteora bewirtet. Für einen zünftigen musikalischen Rahmen sorgen das Blasorchester Lechhausen und die Trachtenkapelle. Obwohl der Maibaum aus städtischen Forsten inzwischen seinen zweiten Lenz zählt, kann er laut Hinterbrandner noch gut und gerne zwei bis drei weitere Jahre seine Dienste leisten. Sein Schmuck, die Handwerks- und Vereinstafeln jedenfalls, sind frisch aufgearbeitet.

Auch in anderen Stadtteilen kommen die Menschen zusammen. Wir geben einen Überblick:

Hammerschmiede: In dem nordöstlichen Stadtteil feiern die Bürgerinnen und Bürger in Erwartung des Wonnemonats Mai bereits am Samstag, 30. April, ab 15 Uhr am Pappelweg bei der Kirche Christkönig mit buntem Rahmenprogramm, an dem sich neben der katholischen Gemeinde Schule, Kindergarten, Trachtenverein, Abenteuerspielplatz und Sportverein beteiligen. Der Festplatz sei mit einem beheizten Zelt überspannt, teilt die Arbeitsgemeinschaft mit.

Bürgertreff Hochzoll kredenzt Knödel beim Maifest

Hochzoll: Außerdem ist Hochzoll wieder mit einem Maibaumfest samt "Knödelessen" im Bürgertreff Holzerbau im Veranstaltungskalender präsent. Serviert werden die runden Spezialitäten aus heimischen Küchen am Sonntag, 1. Mai, ab 15 Uhr, wobei Vorsitzender Gregor Lang selbst zwei Rezepte im Angebot haben wird. Wie er sagt, soll es bei ihm Sauerkraut- und Rote-Bete-Knödeln geben. Die von Ehrenamtlichen zubereiteten süßen und deftigen Speisen werden voraussichtlich wegen der eher kühlen Witterung im Inneren des Bürgertreffs an der Neuschwansteinstraße serviert und von Drahdirum musikalisch begleitet.

Lesen Sie dazu auch

Bärenkeller: Augsburgs nordwestlicher Stadtteil feiert bereits am Samstag, 30. April, ab 14 Uhr auf dem Bürgerplatz bei den Kirchen. Die Siedlergemeinschaft Bärenkeller Süd-Mitte hat mit anderen Vereinen und Aktiven ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit kulinarischen Angeboten auf die Beine gestellt. Mit von der Partie sind auch die Fortuna-Böllerschützen.

Oberhausen: Auf dem Helmut-Haller-Platz klingt das Kirschblütenfest am Sonntag ab 10.30 Uhr mit Weißwurstfrühstück, Musik und dem Aufstellen des Maibaums aus.

Inningen trifft sich zum "Maifeschtle"

Inningen: Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Oktavianstraße treffen sich die Feierfreudigen am Samstag, 30. April, ab 13.30 Uhr zum "Maifeschtle".

Absagen: In Göggingen wurde am Freitagnachmittag kurzfristig das für 1. Mai geplante Fest inklusive Umzug abgesagt. Grund sind "die schlechten Wetterprognosen", teilen die Veranstalter mit. Ebenso wird in Bergheim wegen der Witterung aufs Feiern im Freien verzichtet. Der Baum soll aber wie gewohnt vor dem Kindergarten aufgestellt werden. Auch in Pfersee gibt es einen prächtig geschmückten Baum auf dem Platz vor Herz Jesu zu bewundern. Die Verantwortlichen haben sich jedoch wegen Corona gegen einen Umzug mit Fest entschieden. Haunstetten verzichtet ebenfalls auf eine Maifeier.