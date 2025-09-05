Verteidigung geht gegen Urteil gegen „Dubai-Beamten“ Daniel B. vor

Er hat mehrere Anleger um gut eine Million Euro betrogen – und muss dafür für vier Jahre ins Gefängnis. So entschied es zumindest die zuständige 7. Strafkammer des Landgerichtes Augsburg, die den früheren Beamten Daniel B. zuletzt verurteilte. Der Jurist, der in der Bayerischen Staatskanzlei tätig gewesen war, hatte seinen Opfern hohe Rendite versprochen, die durch vermeintliche Kapitalgeschäfte mit Kryptowährungen erzielt werden sollte. Anstatt das Geld anzulegen, gab Daniel B. es aber vorrangig für seinen Lebensstil aus, samt diversen Reisen nach Dubai. Doch möglicherweise wird das Verfahren in eine neue Runde gehen. Wie ein Sprecher des Landgerichtes auf Anfrage bestätigt, haben die Verteidiger von Daniel B. gegen das Urteil Revision eingelegt.

Ganz überraschend kam dieser Schritt angesichts der Plädoyers im Prozess nicht. Wie berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren für den Angeklagten verlangt, die Anwälte von Daniel B. eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten für ihren Mandanten gefordert. In der Verhandlung hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt und gesagt, er wolle sich nach seiner Entlassung aus der Haft bemühen, den Schaden wiedergutzumachen.

Über eine selbst gegründete Scheinfirma hatte B. den Ermittlungen zufolge Anlegerinnen und Anleger in vermeintliche Kapitalgeschäfte gelockt. Betroffen waren vor allem Menschen aus dem erweiterten privaten Umfeld des Angeklagten: ein Anwalt zum Beispiel, der Daniel B. am gemeinsamen Stammtisch bei einem Griechen in Augsburg kennengelernt und ihm 100.000 Euro überwiesen hatte. Oder ein ehemaliger Geschäftsmann, der ebenfalls auf die Krypto-Versprechungen hereinfiel.

Urteil im Betrugsprozess am Landgericht Augsburg: „Dubai-Beamter“ muss ins Gefängnis

Den Opfern gemein war, dass sie offenbar nicht allzu akribisch nachfragten, wie der behauptete Zuwachs an Vermögen konkret zustande kommen sollte. In den Plädoyers kam daher auch zur Sprache, wie leichtgläubig die Anlegerinnen und Anleger B. das Geld anvertraut hatten. Staatsanwalt Andreas Breitschaft verwies zugleich auf die kriminelle Energie, die B. aus seiner Sicht gezeigt hatte, um den luxuriösen Lebensstil aufrechtzuerhalten.

Bei einer Revision wird der Prozess nicht zwangsläufig neu aufgerollt. Stattdessen wird von einem höheren Gericht, in dem Fall dem Bundesgerichtshof, überprüft, ob im Urteil Rechtsfehler gemacht wurden. Die Chancen für eine erfolgreiche Revision sind gering; statistisch gesehen liegt die Quote im einstelligen Prozentbereich. Sollte das Revisionsgericht aber Rechtsfehler erkennen, wird das Verfahren in der Regel an eine andere Strafkammer am Landgericht zurückverwiesen. Wenn der BGH keine Rechtsfehler sieht, wird das Urteil rechtskräftig.