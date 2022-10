Neue Gedenktafel erinnert an die Schicksale von 66 jüdischen Mitbürgern

Die Tafel befindet sich an der Hauswand in der Hallstraße 14 nahe dem Holbein-Gymnasium. Dort warteten Juden auf ihre Deportation nach Auschwitz.

In dem Gebäude Hallstraße 14 lebten zwischen 1939 und 1943 zahlreiche Jüdinnen und Juden auf engstem Raum zusammen. Sie warteten auf ihre Deportation nach Auschwitz, wo sie ermordet wurden. Jetzt erinnert eine Gedenktafel an der Hauswand an das Schicksal dieser Menschen. Für die Augsburgerin Miriam Friedmann ist das Sichtbarmachen dieses dunklen Kapitels wichtig. Ihre Großeltern mütterlicherseits lebten in dem Haus, bis sie abgeholt wurden und im Konzentrationslager umgebracht wurden. "Sie wurden wie Abfall entsorgt."

66 Jüdinnen und Juden lebten auf engstem Raum in der Hallstraße 14

Der Historiker Alfred Hausmann hat auf Wunsch der heutigen Eigentümerfamilie Witty weitere Nachforschungen angestellt. Bis vor Kurzem erinnerte nur wenig an die dunkle Vergangenheit. Doch an dem Ort, wo sich heute ein Friseursalon befindet, sind schreckliche Dinge passiert. Nachdem ab 1933 die Rechte der jüdischen Bevölkerung immer weiter eingeschränkt wurden, fingen die Wohnungsbehörden 1939 an, die Jüdinnen und Juden zwangsweise in sogenannte "Judenhäuser" einzuquartieren. So sollte die jüdische Bevölkerung isoliert werden. Für die meisten war dies der erste Schritt zur Deportation. Hausmann hält den Begriff "Judenhaus" deswegen für falsch: "Verwenden wir statt Judenhaus lieber Ghettohaus." Zwischen 1939 und Juni 1943 seien insgesamt 66 Jüdinnen und Juden dazu gezwungen worden, hier auf engsten Raum zusammenzuleben. 49 der 66 Juden wurden nach Auschwitz deportiert und vergast. Dass diese Menschen nun ein Andenken bekommen, ist auch Oberbürgermeisterin Eva Weber ein Anliegen. "Mit der Gedenktafel werden die Schicksale der Jüdinnen und Juden sichtbar gemacht", sagte sie und betonte, dass sie es wichtig finde, auch an die dunkle Seite der Geschichte Augsburgs zu erinnern.

Diese Tafel erinnert an 66 Jüdinnen und Juden, die im Haus Hallstraße 14 auf engstem Raum zusammenlebten. Foto: Peter Fastl





Nur wenige Meter vom ehemaligen "Judenhaus" entfernt befindet sich das Holbein-Gymnasium. Dass dort im Vorfeld der Enthüllung der Tafel eine Gedenkveranstaltung stattfand, ist kein Zufall. Seit 2019 gehört das Gymnasium, in dem Schülerinnen und Schüler 41 verschiedener Nationalitäten lernen, zum Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Hier geht es darum, Schulen zu vernetzen, die sich aktiv gegen Diskriminierung einsetzen. Jedes Jahr veranstalte das Gymnasium mehrere Projekte gegen Rassismus, sagt Direktor Bernhard Stegmann - so auch die Zusammenkunft zum Gedenken an die jüdischen Mitbürger. "Wir wollen als Nachbarn daran erinnern, was in unserer Nachbarschaft geschehen ist", sagt Stegmann. Und nicht nur das: Geschichtslehrer Fabian Münch möchte sich jetzt mit seinen Schülerinnen und Schülern noch intensiver mit den Menschen und Geschehnissen in der Hallstraße 14 auseinandersetzen.

