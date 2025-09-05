Zwei Freunde wagen in der ehemaligen Sushi-Bar einen Neuanfang

Fast 30 Jahre lang war die „Sushi-Bar“ – von vielen schlicht „S-Bar“ genannt – eine feste Größe in Augsburg. Mitte Mai schloss das Lokal, das für klassische Nigiri, Maki und Sashimi ebenso bekannt war wie für seine Bar. Nun ist klar, wie es in den Räumen in der Straße Auf dem Kreuz weitergeht: Im September wollen Emanuel Schmid-Martinez und Elias Kern dort ihr erstes eigenes Restaurant eröffnen: „Barrio Cocina“.

Die beiden 28-Jährigen sind langjährige Freunde. Sie kennen sich seit der Schulzeit, arbeiteten später gemeinsam in der Augsburger Gastronomie, unter anderem bei Beisser Burger in der Innenstadt. In Pop-up-Form hatten sie ihr Konzept bereits getestet – etwa im Hettenbach oder bei „Jenny vom Block“ im Bismarckviertel, wo sie Tacos servierten. Jetzt wagen sie den Schritt zum eigenen Lokal.

Tacos und Burritos: „Barrio Cocina“ eröffnet in Augsburg

Auf der Karte von „Barrio Cocina“ sollen Tacos und Burritos stehen, ergänzt um wenige Beilagen. Das Essen ist als „shared plates“ gedacht: ein voller Tisch, von dem alle gemeinsam probieren. Die Getränke sollen auch nach dem Essen „zum Bleiben einladen“, sagt Schmid-Martinez.

Seit Juni wird der ehemalige S-Bar-Raum umgebaut. Weiße Fliesen zieren bereits den Tresen, die zuvor abgehängte Decke wurde geöffnet und sorgt nun für mehr Raumhöhe. Etwa 40 Sitzplätze im Innenbereich sind geplant, hinzu kommt eine kleine Außenbestuhlung.

„Barrio Cocina“: Nachbarschaftsküche in der Augsburger Innenstadt

Für beide Betreiber ist es ein Neuanfang – auch wenn sie seit rund zehn Jahren in der Gastronomie arbeiten. Schmid-Martinez, dessen Familie aus Paraguay stammt, hat Architektur studiert, Kern Sozialwissenschaften. Doch die Leidenschaft für die Küche hat beide nie losgelassen. Mit „Barrio Cocina“ wollen sie eine „Nachbarschaftsküche“ schaffen: ehrliches Essen, „comida honesta“, serviert mittags bis abends, mit Sonntag als Ruhetag. Noch im September soll eröffnet werden.