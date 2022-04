Stadtmarkt: Kommt ein weiterer Geschenkeladen in die Gemüsegasse?

Die Stadt Augsburg sucht einen Nachmieter für einen Leerstand auf dem Stadtmarkt. Bewerber gibt es. Sie möchten aber kein Gemüse verkaufen.

Die Vermietung von Leerständen auf dem Augsburger Stadtmarkt ist schon lange kein Selbstläufer mehr. Gegenwärtig stehen drei Geschäfte in der Fleischhalle leer, der Bewerberkreis dafür ist überschaubar. Mit fünf Interessenten führt das städtische Marktamt Gespräche. Der Zeitplan, wann die Nachmieter einziehen, wurde bereits nach hinten verschoben. Auch in der Gemüsegasse gibt es einen Leerstand, auch hier liegen Bewerbungen vor. Offenbar möchte aber keiner der Interessenten Gemüse verkaufen. Das bringt die Stadt in Zugzwang.

Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sagt auf Anfrage: "Für den Stand in der Gemüsegasse sind Bewerbungen beim Marktamt eingegangen." Diese würden derzeit hinsichtlich der Umsetzbarkeit und auf Verträglichkeit mit ansässigen Händlerinnen und Händlern in der Gemüsegasse geprüft. Um welches Angebot es sich bei Bewerbungen handelt, sagt Hübschle nicht. Bereits jetzt ist es so, dass nicht allein Gemüsestände in der Gasse vertreten sind. Auch einen Laden mit Geschenkartikeln gibt es. Der Leerstand hat sich ergeben, weil die frühere Mieterin aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste.

Stadtmarkt Augsburg: Für drei Stände gibt es fünf Bewerbungen

In der Fleischhalle gebe es noch keinen neuen Sachstand, heißt es beim Marktamt. Mitte März hatte sich Hübschle optimistisch gezeigt, dass eine schnelle Lösung gefunden werde. Das ist nicht der Fall. "Die Abstimmungsgespräche mit Bewerbern gestalten sich zeitaufwendig." Aufgrund der verschiedenen Nutzungsideen und den hieraus resultierenden, komplexen Umbaumaßnahmen könne noch keine abschließende Entscheidung getroffen werden. Am Ziel, die drei Stände einzeln zu vermieten, werde festgehalten. Aufgehört hatten die Bio-Metzgerei Mödl, die Metzgerei Seessle und der Stand Augsburger Kistl.

